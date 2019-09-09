Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4895 от 10.09.2019 под заголовком: «Газпром» свернет в Монголию

«Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию

Но компании еще придется найти газ для этого маршрута

В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря. «Мы рассматриваем возможность поставки газа по западному маршруту и рассматриваем возможность поставки газа по дальневосточному маршруту с Сахалинского добычного центра», – добавил он, говоря о возможности дальнейшего наращивания экспорта в Китай.

Путин в ответ поручил Миллеру детально проработать еще один экспортный маршрут в Китай – через Монголию. «Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются», – сказал Путин. Он также попросил, чтобы «Газпром» вернулся к изучению вопроса об использовании на западном экспортном маршруте в Китай не только газа с Ямала, но и «ресурсов Иркутской области и Красноярского края».

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