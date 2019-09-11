Ботинки для веганов от Dr. Martens

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Кенни Уилсон, гендиректор Dr. Martens Dr. Martins

Знаменитая фирма Dr. Martens, в берцах которой ходили скинхеды и панки, за последние три года на 279% увеличила продажи так называемой веганской обуви, в которой нет ни одного квадратного сантиметра кожи, только полиуретан и полиэстер. Если судить по заявлениям компании, веганской линейке она во многом обязана тем, что в прошлом финансовом году выручка увеличилась на 30% до 454,4 млн фунтов стерлингов. На самом деле «веганская» доля составляет пока 5% выручки от продаж обуви. Однако гендиректор Кенни Уилсон, пришедший в Dr. Martens год назад, знает, что секрет не в единственном модном тренде, понимает, на что делать ставку, чтобы расширить бизнес, и уверен, что через пять лет вся выручка вырастет вдвое. «[Когда я пришел в компанию] я понимал, что бренд Dr. Martens намного масштабнее, чем собственно бизнес компании», – вспоминает Уилсон на страницах журнала Footwear News.

Тем временем рынок гадает, будет ли Dr. Martens выставлен на продажу.

Что похоже на футбол

«Я рос в рабочем районе, первые Dr. Martens я выпросил у родителей в 13 лет», – вспоминал Уилсон в интервью журналу Drapers. Он родился в 1966 г. в шотландском городе Абердин. Как только увидел, что Dr. Martens носит Терри Холл из британской группы The Specials, потребовал у родителей купить ему черные мартинсы 1460 (культовая модель фирмы).

Молодой Уилсон был уверен, что станет знаменитым футболистом. Еще школьником он подписал контракт с футбольным клубом Aberdeen, когда его тренировал сам Алекс Фергюссон. Но в какой-то момент клуб не продлил контракт. Долгое время Уилсон считал, что это самая большая неприятность в жизни, пока на работе не столкнулся со случаями похуже.

Уилсон поступил в университет изучать английский и психологию. Он планировал стать журналистом, но потом решил, что эта работа слишком непохожа на футбол. Ближе всего к командной игре, в представлении юноши, был бизнес. Мода и розничная торговля – так он определил свои интересы и в 1987 г. устроился стажером в фирменный магазин обувной компании K Shoes, а потом мерчандайзером в сеть магазинов Burton.

В 1990 г. он пришел в Levi’s – и остался надолго. В 2001 г. 34-летний Уилсон стал вице-президентом европейского подразделения компании. «Я был самым молодым из вице-президентов, и, хотя Levi’s, готовя меня к этой должности, проделала феноменальную работу, невозможно быть полностью готовым к огромной ответственности за других людей, – говорил он The Evening Standard. – К счастью, я не склонен нервничать, и это мое преимущество. Когда начальник выглядит нервным, все начинают беспокоиться».