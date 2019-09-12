ЧТПЗ выпустил дебютные еврооблигации на сумму $300 млн

Книга заявок была переподписана более чем в 3 раза

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Жесткая переговорная позиция не позволяют производителям труб переложить рост цен на сырье на покупателя ЧТПЗ

В четверг, 12 сентября, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова разместил дебютный выпуск евробондов на сумму $300 млн сроком до сентября 2024 г., сообщил «Ведомостям» инвестбанкир и подтвердили собеседники, близкие к одной из сторон размещения и к одному из банков-организаторов. Спрос превышал $1 млрд, доходность составила 4,5%. Представитель ЧТПЗ на вопросы не ответил.

Размещение ЧТПЗ – один из самых успешных российских и региональных дебютных выпусков, говорит собеседник в одном из банков-организаторов: компании удалось получить один из самых низких купонов среди компаний данной категории, выпускающих бонды впервые. Об успехе свидетельствует и тот факт, что книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, подчеркивает он. По его словам, 52% предложенного пакета получили управляющие инвестиционными фондами, 14% – азиатские инвесторы. В сделке участвовали американские и европейские инвесторы, всего 110 инвесторов.