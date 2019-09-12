Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4898 от 13.09.2019 под заголовком: Суровый челябинский бонд

ЧТПЗ выпустил дебютные еврооблигации на сумму $300 млн

Книга заявок была переподписана более чем в 3 раза

В четверг, 12 сентября, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова разместил дебютный выпуск евробондов на сумму $300 млн сроком до сентября 2024 г., сообщил «Ведомостям» инвестбанкир и подтвердили собеседники, близкие к одной из сторон размещения и к одному из банков-организаторов. Спрос превышал $1 млрд, доходность составила 4,5%. Представитель ЧТПЗ на вопросы не ответил.

Размещение ЧТПЗ – один из самых успешных российских и региональных дебютных выпусков, говорит собеседник в одном из банков-организаторов: компании удалось получить один из самых низких купонов среди компаний данной категории, выпускающих бонды впервые. Об успехе свидетельствует и тот факт, что книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, подчеркивает он. По его словам, 52% предложенного пакета получили управляющие инвестиционными фондами, 14% – азиатские инвесторы. В сделке участвовали американские и европейские инвесторы, всего 110 инвесторов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике