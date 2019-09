Что известно о преемнике Джека Ма

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Дэниэл Чжан, генеральный директор и будущий председатель правления Alibaba Group VCG / Getty Images

На прошлой неделе Джек Ма устроил грандиозный концерт для сотрудников. Поводов было сразу несколько – 20-летие Alibaba, 55-й день рождения самого Ма и его уход на пенсию. The Wall Street Journal (WSJ) сравнивает это действо по размаху с церемонией открытия Олимпиады – благо праздник проходил в Олимпийском спортивном центре Ханчжоу. Сначала по арене промаршировали подразделения компании со своими талисманами – как будто парад сборных команд на настоящей Олимпиаде. Потом были песни, танцы, различные шоу и вдохновляющие речи.

Под занавес тягач провез по арене передвижную сцену. На ней сам Ма в темных очках с драгоценными камнями в оправе, кожанке с шипованными наплечниками и оранжевой гитарой пел во главе группы из четырех топ-менеджеров Alibaba. Он исполнял песню норвежского дуэта Secret Garden под названием You Raise Me Up со словами «Когда я подавлен и моя душа утомлена <...> Ты воскрешаешь меня, и я могу взобраться на горы». Ближе к концу Ма уступил место гендиректору Alibaba Дэниэлу Чжану – и тот закончил песню в одиночестве. Чжан принял от Ма пост председателя правления Alibaba и совместит его с должностью гендиректора, которую занимает уже четыре года.

«Мир прекрасен, – сказал Ма на концерте, пока на заднем фоне звучала мягкая фортепианная мелодия. – Есть так много вещей, которые я хочу испытать, хочу попробовать. А еще в мире так много плохого и неправильного...» Он хочет посвятить остаток жизни филантропии, особенно охране окружающей среды и образованию (Ма – бывший преподаватель английского языка и родился 10 сентября – в Китае это как раз День учителя). Пока что он сохранит за собой ряд должностей, в том числе кресло в совете директоров Alibaba.

Ма не впервой выступать на сцене. Как-то он даже станцевал в образе Майкла Джексона. Ма не побоялся и сняться в фильме о кунг-фу вместе с Джетом Ли. А вот увидев на сцене Чжана, многие не поверили своим глазам. Если Ма – яркий и эпатажный человек, то тихий Чжан предпочитает оставаться незаметным. Как-то родственник одного из сотрудников зашел в компанию, встретил Чжана и принял его за уборщика.