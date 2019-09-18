Московские протесты опасны для российских корпораций

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Обе компании отмечают, что реализация факторов политической нестабильности в России может оказать существенный эффект на бизнесы компаний Евгений Разумный / Ведомости

Московские протесты стали угрозой для российских корпораций, предупредили инвесторов Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и крупнейший нефтехимический холдинг «Сибур». Они заняли $300 млн и $500 млн соответственно и сообщили об этом новом риске в проспектах еврооблигаций. Обе компании считают, что протесты могут угрожать стабильности их бизнеса, говорится в документах к размещению.

«В 2018 г. были массовые протесты против повышения пенсионного возраста, в марте 2019 г. – против ужесточения политики ограничений в интернете, а в августе 2019 г. произошли столкновения демонстрантов с полицией в результате дисквалификации некоторых оппозиционных кандидатов на выборы в московский городской парламент», – пишет ЧТПЗ в проспекте. «Сибур» в своем документе отмечает, что в «июле – августе этого года десятки тысяч людей выступали в центре Москвы в поддержку кандидатов от оппозиции, которым было запрещено баллотироваться в законодательные органы Москвы на том основании, что они не смогли собрать достаточно подлинных подписей в поддержку».