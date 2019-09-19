Производитель майонеза «Слобода» ищет рецепт вегетарианского молока

«Слобода» является одним из крупнейших производителей майонеза в России Антон Вергун / ТАСС

Группа компаний «Эфко» создала венчурный фонд Fuel for Growth на $50 млн. Он будет инвестировать преимущественно в новые технологии в производстве продуктов питания, рассказал «Ведомостям» гендиректор группы Евгений Ляшенко. Фонд зарегистрирован в сентябре 2019 г. на Каймановых островах, следует из его документов.

«Эфко» – один из лидеров российского агропрома, выручка компании в 2018 г., по данным Forbes, составила 114 млрд руб. Группа выпускает растительные масла, специализированные жиры и маргарины, майонез и молочную продукцию под брендом «Слобода» и др. Основные бенефициары компании – Валерий Кустов с долей 28,4%, Евгений Ляшенко (14%), Владислав Романцев (10%), по данным компании.

$50 млн – довольно крупный фонд для российского рынка, оценивает старший советник Bain & Company Игорь Бучацкий.

Корпоративный венчурный фонд позволит финансировать разработку инноваций, которые «Эфко» в дальнейшем сможет использовать для производства собственных новинок – молока из растительного сырья, а также молочных продуктов, майонезов, соусов и жиров с улучшенными свойствами за счет биотехнологических разработок и новых ингредиентов, рассказывает Ляшенко. Также это будут разработки в области логистики, искусственного интеллекта по изучению потребительских предпочтений. Пока готовых решений в этих сферах на рынке нет либо их предлагают именно стартапы, привлекающие венчурное финансирование на ранних стадиях.

Fuel for Growth будет инвестировать в стартапы на ранних стадиях. Сейчас на рассмотрении около десятка зарубежных, первые сделки планируются к концу 2019 г., говорит Ляшенко, но их названия не раскрывает.

Для «Эфко» это не первый опыт инвестиций в стартапы: в 2018 г. группа за $600 000 получила 7,4% онлайн-сервиса по управлению фермерским хозяйством ExactFarming.

Корпоративные венчурные фонды у частных компаний в России редкость, говорит венчурный партнер Skolkovo Digital Алексей Соловьев. Еще реже их создают аграрные и пищевые компании – они предпочитают покупать уже готовые и отработанные технологии, указывает Бучацкий. Такого подхода придерживается крупный российский агрохолдинг «Черкизово», говорит его представитель. Другой холдинг – «Авангард-агро» (специализируется на растениеводстве) делает собственные разработки, сообщил его представитель. Созданная в компании программа позволяет отслеживать работу в поле людей и техники, складские запасы удобрений и горючего и, как результат, эффективно использовать рабочую силу, техническую базу, отслеживать работу на любом этапе, рассказывал «Ведомостям» владелец «Авангард-агро» Кирилл Миновалов.

Зарубежные компании более активно, чем российские, инвестируют в инновации – для них это не только возможность получить новые технологии, но и дополнительный заработок, говорит Бучацкий. Кроме того, такие инвестиции позволяют следить за инновациями, чтобы вовремя разглядеть новые возможности и направления, указывает он.

Один из самых известных в мире стартапов – компания Beyond Meat по производству мяса из искусственного сырья создана в 2009 г. В нее инвестировали основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо и второй по величине в мире производитель свинины и курицы Tyson Foods. Beyond Meat в этом году провела IPO и привлекла $240 млн. С момента выхода на биржу ее капитализация выросла более чем в 6 раз до $9,3 млрд.

Пока «Эфко» будет единственным инвестором фонда, но в дальнейшем не исключает привлечения партнеров, говорит Ляшенко. Новые инвесторы, которых компания захочет привлечь в свой корпоративный фонд, могут быть тоже агрохолдинги – но не прямые конкуренты, считает Соловьев. Подобная кооперация была бы интересна «Черкизово», поскольку качественные разработки требуют огромных инвестиций, при этом большинство стартапов «глохнут» на уровне масштабного тестирования и внедрения, говорит представитель агрохолдинга. Фонд на $50 млн может профинансировать 10–15 проектов на ранних стадиях и, как показывает практика, только один стартап из 10 может выстрелить и окупить весь фонд, отмечает директор департамента слияний и поглощений Mail.ru Group Алексей Милевский. Вполне возможно, что большая часть проектов будут зарубежными, в России пока таких стартапов немного.