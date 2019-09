Российскую туриндустрию оценили

Глобальная туристическая индустрия становится все более важной отраслью экономики, пишут эксперты ВЭФа в исследовании The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. В 2018 г. количество международных туристических прибытий по миру достигло 1,4 млрд, по данным Всемирной туристической организации. Рост экспорта туризма (+4%) седьмой год подряд превышает рост экспорта товаров (+3%). В 2018 г. туризм обеспечил 10,4% мирового ВВП и аналогичную долю занятости. В ближайшее десятилетие можно ожидать, что вклад туризма в ВВП вырастет почти на 50%, считают авторы исследования.

Исследование конкурентоспособности стран в области туризма и построенный на его базе Travel & Tourism Competitiveness Index 2019 (TTCI) охватывают 140 стран, которые в совокупности обеспечивают 98% мирового туризма (как по вкладу в ВВП, так и по числу прибытий). Их оценивают по семибалльной шкале по 90 индикаторам, формирующим 14 критериев в четырех показателях – «Благоприятность среды», «Туристическая политика и благоприятность условий для путешествий», «Инфраструктура», «Природные и культурные ценности». Оценивая эти критерии, авторы исследования выводят индекс туристической конкурентоспособности страны. Страна – лидер глобального рэнкинга, Испания, имеет средний балл 5,4, находящийся на 140-м месте Йемен – 2,4. Средний балл по планете – 3,9.

Кто и как считает Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)





Две трети данных, используемых для составления TTCI, – статистика, предоставленная партнерами. Среди них есть отраслевые ассоциации и объединения (например, International Air Transport Association, International Union for Conservation of Nature, The World Tourism Organization, World Travel & Tourism Council и проч.), а также крупные компании (Booking.com, Corporación América, Deutsche Lufthansa, Emirates Airline, Expedia Group, Intercontinental Hotel Group, Jumeirah Group, Marriott International, Swiss International Air Lines and Visa). Также для составления TTCI используется статистика Bloom Consulting, STR, IATA, ICCA, ILO, ITU, IUCN, UNESCO, UN Statistics Division, UNAIDS, UNWTO, WHO, World Bank, World Resources Institute, World Road Statistics, CIA World Factbook, WTO, WTTC, WDPA, Yale-CIESIN Environmental Performance Index. Оставшаяся треть – данные собственного ежегодного исследования, в ходе которого 16 000 руководителей крупнейших компаний оценивают индустрии стран по различным индикаторам, выставляя им оценки от 1 до 7.