Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4908 от 27.09.2019 под заголовком: Туриндустрия России получила четверку

Российскую туриндустрию оценили

В рэнкинге туристической конкурентоспособности Россия поднялась на 39-е место

Глобальная туристическая индустрия становится все более важной отраслью экономики, пишут эксперты ВЭФа в исследовании The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. В 2018 г. количество международных туристических прибытий по миру достигло 1,4 млрд, по данным Всемирной туристической организации. Рост экспорта туризма (+4%) седьмой год подряд превышает рост экспорта товаров (+3%). В 2018 г. туризм обеспечил 10,4% мирового ВВП и аналогичную долю занятости. В ближайшее десятилетие можно ожидать, что вклад туризма в ВВП вырастет почти на 50%, считают авторы исследования.

Глобальные тренды

Исследование конкурентоспособности стран в области туризма и построенный на его базе Travel & Tourism Competitiveness Index 2019 (TTCI) охватывают 140 стран, которые в совокупности обеспечивают 98% мирового туризма (как по вкладу в ВВП, так и по числу прибытий). Их оценивают по семибалльной шкале по 90 индикаторам, формирующим 14 критериев в четырех показателях – «Благоприятность среды», «Туристическая политика и благоприятность условий для путешествий», «Инфраструктура», «Природные и культурные ценности». Оценивая эти критерии, авторы исследования выводят индекс туристической конкурентоспособности страны. Страна – лидер глобального рэнкинга, Испания, имеет средний балл 5,4, находящийся на 140-м месте Йемен – 2,4. Средний балл по планете – 3,9.

Кто и как считает Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)



Две трети данных, используемых для составления TTCI, – статистика, предоставленная партнерами. Среди них есть отраслевые ассоциации и объединения (например, International Air Transport Association, International Union for Conservation of Nature, The World Tourism Organization, World Travel & Tourism Council и проч.), а также крупные компании (Booking.com, Corporación América, Deutsche Lufthansa, Emirates Airline, Expedia Group, Intercontinental Hotel Group, Jumeirah Group, Marriott International, Swiss International Air Lines and Visa). Также для составления TTCI используется статистика Bloom Consulting, STR, IATA, ICCA, ILO, ITU, IUCN, UNESCO, UN Statistics Division, UNAIDS, UNWTO, WHO, World Bank, World Resources Institute, World Road Statistics, CIA World Factbook, WTO, WTTC, WDPA, Yale-CIESIN Environmental Performance Index. Оставшаяся треть – данные собственного ежегодного исследования, в ходе которого 16 000 руководителей крупнейших компаний оценивают индустрии стран по различным индикаторам, выставляя им оценки от 1 до 7.

Путешествия по большей части стали менее дорогими и более безопасными – критерий ценовой конкурентоспособности показал максимальный процентный рост по сравнению с прошлым отчетом 2017 г., констатируют составители. На 2-м месте по росту – критерий приоритетности туризма в государственной политике, что подтверждает окончательное признание большинством стран туризма как важной отрасли экономики.

Еще одна устойчивая тенденция, сформировавшаяся за два года с публикации прошлого отчета, – overtourism. Этим термином описывают негативное влияние туризма, которое испытывают на себе как местные жители, так и сами туристы. Отмечается, что растущая репутация туризма как надежного источника дохода заставляет руководство некоторых стран раскручивать туристический маховик. Это усиливает давление на окружающую среду и инфраструктуру и при плохом управлении может привести к ухудшению сразу по нескольким фронтам – от качества туристических услуг до риска для устойчивого развития и экологических проблем. Поэтому авторы призывают быть внимательными к тем секторам индустрии путешествий, где предсказывают ощутимый рост. Например, проблемной сферой могут стать авиаперевозки, где будущий спрос может опередить возможности инфраструктуры. Также авторы напоминают, что необходимы дополнительные усилия, чтобы растущий туризм не вредил природе. Ратификация экологических договоров, улучшение восприятия экологии как серьезной темы, а также рост внимания к вопросам устойчивости являются обнадеживающими признаками, но продолжающееся сокращение площади лесов, загрязнение воздуха и угроза разнообразию флоры и фауны указывают на разрывы между желаемым и действительным.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
komandir
17:18 27.09.2019
Вы говорите как настоящий Россиянин. А я пытаюсь понять чем можно заманить интуристов. Чтобы не получилось - деньги потратили а эффекта нет. Про отмену виз я только за! Я немного про другое. Как можно объяснить эти прелести среднестатическому европейцу, чтобы он потратил деньги на самолет и гостиницы и еще круглый год в мороз. Урал говорите Он скажет Альпы и Перении Лучше и ближе. Окажется прав. Санкт-Петербург красивейший город. Он скажет у нас почти каждый город красив и окажется прав. Нужны каналы? Амстердам - с каналами, травой и красными легальными фонарями. Север России - Visit to Норвегия, Швеция и Финляндия. Так там еще и Карлсон жил и родина Блэк Метала. К тому же в Норвегии самое большое количество метал групп на душу населения. Цоя и Аквариум в мире никто не знает. Золотое кольцо. Что смотреть католикам и протестантам? Православные монастыри? И Изучать историю периферийного государства? Все у нас поперло и Россия стала Империей только при Петре, который насмотревшись Амстердамских каналов решил у нас такое же сделать. А к тому времени Золотой век кольца закончился. Берем Ватикан и новодел в Сергиевом Посаде, который готовы построить за несколько миллиардов. Количество православных меньше. Чего там смотреть католику? А в Ватикане шедевры Микеланджело по крайне мере. Кухня. На каждом шагу Италии Итальянская. Во Франции - Испанская. В Германии и Чехии капуста квашенная и рульки вроде и не особо - но за то Пиво. У нас - Гамбургеры, стейки и итальянская с французской. Ресторанов русский практически нет. Все едеят шурму. На плохой воде пиво. Новый тренд - крафтовое американское, которое дороже чем Гиннес. Еще Суши и Чайхона. Вот. То есть практически очень сложно чем то заманить. А денег потратят намеренно. Согласен что надежда только на китайцев.
00
Комментировать
Другие материалы в сюжете
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow