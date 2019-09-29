Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4909 от 30.09.2019 под заголовком: Уголь остается на складах

Европейские страны отказываются от угля в пользу других источников энергии

Это приведет к дальнейшему сокращению российского экспорта угля на Запад

Запасы энергетического угля в крупнейших портах Европы растут, так как потребители отдают предпочтение более чистому газу, сообщило агентство Bloomberg 27 сентября. Запасы угля в портах Роттердама, Амстердама и Флиссингена (Нидерланды) на прошлой неделе выросли до максимальных показателей с июля этого года – 6,5 млн т, что на 19% больше, чем годом ранее, и значительно выше среднего уровня за последние пять лет.

Потребление угля снизилось из-за мягкой погоды осенью в Европейском регионе, а также из-за падения цен на природный газ, пишет Bloomberg. Газ стал более привлекательным топливом для производства электроэнергии для европейских коммунальных служб, давление на уголь также оказывают и возобновляемые источники энергии – солнце и ветер, пишет агентство. Угольной генерации все труднее конкурировать. К тому же правительство европейских стран активно поддерживает энергетический бизнес, способствующий снижению выбросов в атмосферу.

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Комментарии
oleg.goryachev.902
16:02 30.09.2019
В этом году в Германии 46% выработки электроэнергии приходится на ВИЭ, а на уголь только 29% https://www.energy-charts.de/energy_pie.htm Так что европейская энергетика никак не может держаться на немецких угольных ТЕС. При этом замена генерации для Германии на ВИЭ идет достаточно быстрыми темпами. В 2010 году только 19% было ВИЭ. То есть замена генерации идет со скоростью 3% в годю При сохранении то же скорости потребуется 10 лет чтобы полностью заменить угольную генерацию на ВИЭ. 10 лет вообще не срок...
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