Европейские страны отказываются от угля в пользу других источников энергии

Статья опубликована в № 4909 от 30.09.2019 под заголовком: Уголь остается на складах

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Отказ от угля в странах Западной Европы уже неизбежен Андрей Гордеев / Ведомости

Запасы энергетического угля в крупнейших портах Европы растут, так как потребители отдают предпочтение более чистому газу, сообщило агентство Bloomberg 27 сентября. Запасы угля в портах Роттердама, Амстердама и Флиссингена (Нидерланды) на прошлой неделе выросли до максимальных показателей с июля этого года – 6,5 млн т, что на 19% больше, чем годом ранее, и значительно выше среднего уровня за последние пять лет.

Потребление угля снизилось из-за мягкой погоды осенью в Европейском регионе, а также из-за падения цен на природный газ, пишет Bloomberg. Газ стал более привлекательным топливом для производства электроэнергии для европейских коммунальных служб, давление на уголь также оказывают и возобновляемые источники энергии – солнце и ветер, пишет агентство. Угольной генерации все труднее конкурировать. К тому же правительство европейских стран активно поддерживает энергетический бизнес, способствующий снижению выбросов в атмосферу.