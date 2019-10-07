Российские власти признали риск падения спроса на нефть

По мнению Минэнерго, это может случиться после 2030 года

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Международные нефтяные компании уже готовятся к падению спроса на нефть ADEMAS /AFP

Замедление роста глобального спроса на нефть в долгосрочной перспективе может смениться падением потребления, впервые признало Минэнерго в обновленном проекте Энергостратегии России до 2035 г. «Ведомости» ознакомились с документом, актуальность нового проекта, который министерство разрабатывает с 2015 г., подтвердили два чиновника и три человека, участвовавших в его обсуждении.

Проект стратегии был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака. В документе прогнозировалось замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 г., пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х гг., отмечают три собеседника «Ведомостей». После было еще несколько обсуждений стратегии, и к 24 сентября формулировка была уточнена: пик спроса на нефть будет в 2030–2040-х гг., а после может начать падать. Это говорят два человека, видевших обновленный документ. Один из них уточняет, что в основе такого прогноза лежат «различные сценарии» развития мировой нефтедобывающей отрасли. Какие конкретно, он не уточнил. Представитель Минэнерго не ответил на вопросы «Ведомостей».