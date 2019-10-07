Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4915 от 08.10.2019 под заголовком: Крупнейший производитель пестицидов накормит зерном

Крупнейший производитель пестицидов в России начал выращивать на продажу зерно и семена

Это поможет «Августу» лучше продавать основной продукт

«Август» запускает новое направление бизнеса – развитие собственных сельскохозяйственных предприятий, указано в вакансии компании на сайте hh.ru. У «Августа» действительно есть такой проект, подтвердил «Ведомостям» директор по маркетингу и продажам компании Михаил Данилов.

«Август» – крупнейший в России производитель средств защиты растений: в 2018 г. компания занимала 18,7% российского рынка, по данным «Агростата». «Август» в 1990 г. основал бывший научный сотрудник Института структурной макрокинетики Российской академии наук Александр Усков. Сейчас он владелец контрольного пакета «Августа» и его гендиректор. Компания начинала с торговли пестицидами. В 1994 г. она приобрела завод по производству пестицидов в Чувашии, а в 2009 г. построила завод в Белоруссии, в 2019 г. запустила завод в Татарстане.

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