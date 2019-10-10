Статья опубликована в № 4918 от 11.10.2019 под заголовком: «Миль» и «Камов» объединятся

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«Вертолеты России» объединят легендарные конструкторские бюро Миля и Камова, создавшие все советское вертолетостроение Илья Питалев / РИА Новости

Холдинг «Вертолеты России» (единственный в России разработчик и производитель вертолетной техники) объединит два своих ведущих конструкторских бюро (КБ) – Миля и Камова, сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора «Вертолетов России» Михаил Короткевич через представителя.

Объединение произойдет таким образом: к Московскому вертолетному заводу им. М. Л. Миля (МВЗ; является КБ, выпуском продукции не занимается) будет присоединено АО «Камов», единая компания будет переименована в «Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова». Объединение планируется завершить к середине 2020 г., а интеграционные процессы и оптимизация работы продлятся до 2022 г., добавил Короткевич.