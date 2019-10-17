«Мечел» обратился за помощью к Козаку

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Компания просит помочь вернуть средства, вложенные в Донецкий электрометаллургический завод Алена Селезнева / ТАСС

«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Кроме того, компания просит о реструктуризации кредитов. Письмо было направлено в правительство летом 2019 г. «Ведомости» ознакомились с копией, подлинность которой подтвердили два собеседника, близких к разным кредиторам «Мечела».

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке. Выплачивать долг компания должна была равными долями ежемесячно с 2011 по 2018 г. Завод на тот момент производил 1 млн т стали в год. В его развитие и модернизацию «Мечел» вложил около 1 млрд руб., обеспечив почти 100%-ную загрузку, напоминает Козаку Зюзин. В 2012 г. производство на заводе было остановлено – в условиях дефицита лома оно стало экономически неэффективным, объяснял в 2014 г. генеральный директор «Мечела» Олег Коржов. Продолжить работу не позволил «начавшийся в апреле 2014 г. вооруженный конфликт на востоке Украины», подчеркивает в письме Зюзин. Летом 2016 г. контроль над активом перешел к временной администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики. Несмотря на это, «Мечел» продолжал выполнять свои обязательства перед Альфа-банком, которые закрыл в феврале 2019 г., указано в письме к Козаку.