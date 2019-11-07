«Северсталь» рассказала в Лондоне о росте инвестиций
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В 2020 г. капитальные затраты «Северстали» Алексея Мордашова составят $1,7 млрд, это на 23% больше, чем в 2019 г., и на 21% больше, чем планировалось ранее. В зависимости от рыночной ситуации компания может корректировать 30–40% размера капитальных затрат, пояснил в разговоре с «Ведомостями» заместитель генерального директора «Северстали» по финансам и экономике Алексей Куличенко.
Повышение капитальных затрат по сравнению с прошлогодним прогнозом связано с переносом с прошлого года части инвестиций, ростом инвестиций в IT-проекты, пояснил менеджмент компании. Говорить о размере капитальных затрат в 2021–2922 гг. пока рано, так как ситуация на рынке волатильная. В целом до 2023 г. на проекты развития компания направит $2,5 млрд.
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