«Северсталь» рассказала в Лондоне о росте инвестиций

В 2020 г. капитальные затраты «Северстали» Алексея Мордашова составят $1,7 млрд, это на 23% больше, чем в 2019 г., и на 21% больше, чем планировалось ранее. В зависимости от рыночной ситуации компания может корректировать 30–40% размера капитальных затрат, пояснил в разговоре с «Ведомостями» заместитель генерального директора «Северстали» по финансам и экономике Алексей Куличенко.