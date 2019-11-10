Чем хорош и чем плох Airbnb
После неудачных IPO Lyft и Uber, после падения стоимости WeWork инвесторы решили, что им нужны стартапы, которые крепко стоят на ногах. Безопасной гаванью они считают Airbnb, которая в следующем году может стать публичной компанией.
Airbnb объявила, что во II квартале ее выручка превысила $1 млрд. И в 2017 г., и в 2018 г. компания показывала прибыль до выплаты налогов, процентов и без учета амортизации, пишет Financial Times (FT). А The Information анализирует итоги I квартала 2019 г.: операционный убыток составил $306 млн, вдвое больше, чем год назад.
Источники FT уверяют, что у Airbnb припасено $3,5 млрд свободных средств – резерв на случай возможных убытков. Они добавляют, что компании не очень нужны деньги и в следующем году вместо IPO стартап может провести прямой листинг. Сам Чески уходит от вопросов про обещанное на 2020 г. IPO. «У меня нет новостей на этот счет, – сказал он на прошлой неделе The New York Times (NYT). – Чего нам точно не нужно сейчас – так это привлекать новые средства».
Но хотя компания еще не стала публичной, интерес к ней со стороны инвесторов достаточно высок. Венчурные капиталисты и брокеры создали десятки специализированных фондов, которые позволяют опосредованно проводить сделки с акциями Airbnb. Инвесторы таких фондов владеют не самими акциями, а правами на получение выручки от них после IPO. Эти производные инструменты в последнее время торговались по $150 за акцию Airbnb, выпущенную как часть уставного капитала. Это предполагает премию в $11 млрд к оценке компании в $31 млрд, которую она получила во время последнего раунда инвестиций в 2017 г., когда привлекла $1 млрд. Всего, по данным Crunchbase, со времени основания в 2008 г. компания привлекла $4,4 млрд инвестиций от 54 инвесторов, основные из которых – Y Combinator, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Greylock Partners.
Самой Airbnb действия с ее акциями на частном вторичном рынке, в том числе передача сотрудниками опционов в залог по кредитам, не очень нравятся. Подобные операции – «это сделки, не получившие одобрения нашей компании и, как правило, нарушающие наши внутренние правила», заявила она. Но такие сделки все более привлекательны для хедж-фондов, ищущих дополнительные возможности для инвестиций, в то время как на фондовом рынке США акции уже весьма дороги, объясняет FT.