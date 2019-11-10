Чем хорош и чем плох Airbnb

Но хотя компания еще не стала публичной, интерес к ней со стороны инвесторов достаточно высок. Венчурные капиталисты и брокеры создали десятки специализированных фондов, которые позволяют опосредованно проводить сделки с акциями Airbnb. Инвесторы таких фондов владеют не самими акциями, а правами на получение выручки от них после IPO. Эти производные инструменты в последнее время торговались по $150 за акцию Airbnb, выпущенную как часть уставного капитала. Это предполагает премию в $11 млрд к оценке компании в $31 млрд, которую она получила во время последнего раунда инвестиций в 2017 г., когда привлекла $1 млрд. Всего, по данным Crunchbase, со времени основания в 2008 г. компания привлекла $4,4 млрд инвестиций от 54 инвесторов, основные из которых – Y Combinator, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Greylock Partners.