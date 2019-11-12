Холдинг Вексельберга просит избавить аэропорты от бессмысленных требований по безопасности
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Меры господдержки, которые необходимы малым российским аэропортам (с трафиком ниже 500 000 пассажиров в год) для привлечения частных инвестиций, назвал директор по стратегическому развитию «Аэропортов регионов» (холдинг владеет и управляет семью аэропортами, принадлежит Виктору Вексельбергу) Александр Запорожский в письме на имя замминистра экономического развития Михаила Расстригина. С письмом, отправленным 23 сентября, ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили два человека, близких к разным сторонам переписки.
В августе «Аэропорты регионов» и холдинг Романа Троценко «Новапорт» (владеет и управляет 17 аэропортами) предложили брать в концессию малые аэропорты. Почти все они находятся в федеральной или региональной собственности, сказали федеральный чиновник и сотрудник аэропортового холдинга. Собеседник в одном из холдингов рассказывает, что аэропорты с трафиком от 50 000 до 150 000 человек убыточны по определению (таких аэропортов в России, по данным Росавиации, около 25), аэропорты с пассажиропотоком от 150 000 до 500 000 человек (их около 35) могут работать с низкой рентабельностью.
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