Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4940 от 13.11.2019 под заголовком: Инвестиции в обмен на бомбоубежища

Холдинг Вексельберга просит избавить аэропорты от бессмысленных требований по безопасности

Инвестировать в них мешают необходимость содержать собак, бомбоубежища и запасы продуктов на случай войны

Меры господдержки, которые необходимы малым российским аэропортам (с трафиком ниже 500 000 пассажиров в год) для привлечения частных инвестиций, назвал директор по стратегическому развитию «Аэропортов регионов» (холдинг владеет и управляет семью аэропортами, принадлежит Виктору Вексельбергу) Александр Запорожский в письме на имя замминистра экономического развития Михаила Расстригина. С письмом, отправленным 23 сентября, ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили два человека, близких к разным сторонам переписки.

В августе «Аэропорты регионов» и холдинг Романа Троценко «Новапорт» (владеет и управляет 17 аэропортами) предложили брать в концессию малые аэропорты. Почти все они находятся в федеральной или региональной собственности, сказали федеральный чиновник и сотрудник аэропортового холдинга. Собеседник в одном из холдингов рассказывает, что аэропорты с трафиком от 50 000 до 150 000 человек убыточны по определению (таких аэропортов в России, по данным Росавиации, около 25), аэропорты с пассажиропотоком от 150 000 до 500 000 человек (их около 35) могут работать с низкой рентабельностью.

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