У «Детского мира» за два года с IPO появились новые риски

Организаторы – «Сбербанк CIB», Goldman Sachs, UBS и «ВТБ капитал» – собирают заявки с 18 ноября и планируют объявить объем и цену размещения 22 ноября. Продаваемые пакеты АФК «Система» и РКИФа исходя из котировок «Детского мира» на закрытие Московской биржи 15 ноября стоили 14,5 млрд руб. Аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович ожидает дисконта. Вряд ли скидка будет большая, добавляет старший аналитик «Атона» Виктор Дима: скорее всего, 3–5%, а спрос будет достаточно велик, так как акции недооценены. Последние два года «Детский мир» показывал хорошие результаты, стабильно платил дивиденды, но котировки не менялись.