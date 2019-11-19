20 лет ритейла в России – от толкучек и ларьков до современных магазинов

Во-первых, говорит Высоцкий, российские предприниматели лучше ориентировались в бюрократических нюансах, касающихся прохождения всех процедур для работы магазинов. Во-вторых, за рубежом большая доля продаж приходится на собственные торговые марки, особенно у дискаунтеров. Это одна из ключевых частей их стратегии. Но, хотя российские потребители и хорошо относятся к частным маркам, для них также крайне важен бренд и его популярность. Наконец, как ни странно, в России оказалась жестче конкуренция, указывает Высоцкий. Например, в Германии, по его словам, есть квоты на магазины в населенных пунктах в зависимости от численности населения. «В России же можно ставить хоть через стенку 10 магазинов разных сетей», – говорит топ-менеджер.