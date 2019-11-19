В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»

TANAP – турецкий участок проекта «Южный газовый коридор», который должен обеспечить поставки газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз на рынки Турции и Юго-Восточной Европы. Протяженность TANAP – более 1800 км, стоимость его строительства оценивается в сумму около $7 млрд. Транспортная мощность первой фазы – до 16 млрд куб. м газа в год, из которых 6 млрд предполагается поставлять на рынок Турции и еще 10 млрд по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в сторону Италии.