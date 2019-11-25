«Газпром» закрыл крупнейшую сделку со своими акциями за 14 лет

Это значит, что покупатель получил скидку в 13,22% к цене акции «Газпрома» на момент закрытия торгов в четверг, или 11% – к цене накануне объявления о сделке. «При принятии решения о распределении акций среди инвесторов предпочтение отдавалось крупным институциональным инвесторам, ориентированным на долгосрочные вложения», – объяснил Садыгов.