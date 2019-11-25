«Газпром» закрыл крупнейшую сделку со своими акциями за 14 лет
В пятницу, 22 ноября, зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов сообщил, что 3,59% акций из квазиказначейского пакета продано примерно за 188 млрд руб. единым лотом неназванному инвестору. Была удовлетворена одна крупная заявка, поставленная на весь размер продаваемого пакета по принципу «все или ничего», компания удовлетворена размещением, приводятся в сообщении «Газпрома» слова Садыгова (он куратор финансового блока компании).
Это значит, что покупатель получил скидку в 13,22% к цене акции «Газпрома» на момент закрытия торгов в четверг, или 11% – к цене накануне объявления о сделке. «При принятии решения о распределении акций среди инвесторов предпочтение отдавалось крупным институциональным инвесторам, ориентированным на долгосрочные вложения», – объяснил Садыгов.