«Ростех» создаст гигантского вертолетного оператора
Госкорпорация сама займется оказанием регионам услуг санитарной авиации
Госкорпорация «Ростех» получила контроль в компании «Национальная служба санитарной авиации» (НССА), рассказали «Ведомостям» сотрудники двух компаний – заказчиков вертолетной техники. Представитель «Ростеха» это подтвердил. Сделка состоялась еще летом, ее условия представитель госкорпорации не раскрыл.
НССА создана в 2017 г. для оказания услуг санитарной эвакуации – их закупают субъекты Федерации. Изначально у структур «Ростеха» было в компании 25%, а 75% контролировал предприниматель Иван Яценко. Он также владеет небольшой компанией «Хелидрайв», которая занимается эвакуацией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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