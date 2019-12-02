«Ростех» создаст гигантского вертолетного оператора

НССА создана в 2017 г. для оказания услуг санитарной эвакуации – их закупают субъекты Федерации. Изначально у структур «Ростеха» было в компании 25%, а 75% контролировал предприниматель Иван Яценко. Он также владеет небольшой компанией «Хелидрайв», которая занимается эвакуацией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.