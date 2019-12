В России откроется первый магазин спортивной одежды и обуви The North Face

The North Face входит в американскую корпорацию VF Corporation наряду с Vans, JanSport, Eastpak, Timberland и др. The North Face основали Дуглас Томпкинс с женой. В 1966 г. они открыли в Сан-Франциско небольшой магазин экипировки для альпинистов. Через два года они продали компанию Дику Клоппу, и она начала выпускать одежду для туризма, скалолазания и альпинизма под собственным брендом The North Face. Название «Северная стена» выбрано не случайно: восхождения по северным стенам в альпинизме считаются самыми сложными. Томпкинс основал еще одну сеть магазинов одежды – Esprit.