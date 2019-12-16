Бизнес

В России откроется первый магазин спортивной одежды и обуви The North Face

Развивать сеть будет владелец магазинов re:Store, Lego и Nike – Inventive Retail Group
Татьяна Романова
В России откроется первый магазин спортивнойодежды и обуви The North Face (на фото ) /DPA / TASS

Первый монобрендовый магазин откроется в марте 2020 г. в Санкт-Петербурге в ТРК «Галерея», сообщил «Ведомостям» представитель Inventive Retail Group. Информацию об открытии отдельных магазинов «Ведомостям» подтвердил представитель The North Face.

The North Face входит в американскую корпорацию VF Corporation наряду с Vans, JanSport, Eastpak, Timberland и др. The North Face основали Дуглас Томпкинс с женой. В 1966 г. они открыли в Сан-Франциско небольшой магазин экипировки для альпинистов. Через два года они продали компанию Дику Клоппу, и она начала выпускать одежду для туризма, скалолазания и альпинизма под собственным брендом The North Face. Название «Северная стена» выбрано не случайно: восхождения по северным стенам в альпинизме считаются самыми сложными. Томпкинс основал еще одну сеть магазинов одежды – Esprit.

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