Производители предупредили о резком сокращении производства шампанского в России

Законопроект Госдума приняла в среду сразу во втором и третьем чтениях, в нем содержится запрет на использование при производстве импортного вина, винограда и сусла и предусмотрена маркировка на этикетке и контрэтикетке «виноградосодержащих напитков» крепостью до 22%: «Не является вином», занимающая не меньше 20% площади; такая же надпись должна содержаться и при выкладке в магазинах. Вино из 100% российского винограда сможет называться «Вино России» и будет выделяться при продаже в розничных магазинах. В силу закон вступит через 180 дней.