«Газпром» продал 6,52% своих акций «консорциуму» инвесторов
В результате двух сделок по продаже квазиказначейских бумаг «Газпрома» новым крупным акционером концерна стал «консорциум инвесторов», передал «Интерфакс» слова председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова. В основном это российские инвесторы, в том числе пенсионные фонды, добавил топ-менеджер. Какие именно структуры входят в этот «консорциум», Акимов уточнять не стал.
Агентству ТАСС Акимов рассказал, что небольшую долю в газовой монополии купил и Газпромбанк.
«Газпром» счастлив, доволен, страна получила деньги. Консорциум купил. Хорошие инвесторы, которые верят в будущее «Газпрома», и российские тоже – там много всех. За хорошую цену (цитата по ТАСС).
Продажа 6,52% квазиказначейских акций «Газпрома» стала самой крупной сделкой с ценными бумагами компании за всю историю концерна и проходила в два этапа. В июле этого года было продано 2,93%, в ноябре – 3,59% акций концерна. Стоимость сделок – 139,1 млрд и 188 млрд руб. Соответственно, их организатором в обоих случаях выступал Газпромбанк, книга заявок формировалась через Московскую биржу. Сделки состоялись с существенной скидкой к рыночной цене бумаг «Газпрома». В июле дисконт составил 5,4% к их стоимости на момент окончания торгов накануне объявления о сделке, в ноябре – 11%.
Собеседники «Ведомостей» из числа крупных инвесторов и трейдеров в обоих случаях откровенно сомневались, что размещение бумаг «Газпрома» будет носить открытый характер и акции могут достаться широкому кругу покупателей. В сделке будут участвовать лишь несколько заранее определенных покупателей, говорили «Ведомостям» четыре инвестбанкира перед продажей первой части квазиказначейского пакета в июле. Выбранная схема организации размещения – с формированием книги заявок через биржу – позволяет не раскрывать, кто именно подает заявку, вплоть до того, что ее от лица инвестора на биржу может подать сам банк-андеррайтер. Кроме того, это позволяет исключить участие в сделке крупных зарубежных игроков, объяснял один из крупных институциональных инвесторов.
В результате оба размещения на самом деле оказались безальтернативными – и в июле, и в ноябре акции продавались в одни руки покупателям, поставившим заявки на весь размер продаваемого пакета по принципу «все или ничего», сообщал зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов. «При принятии решения о распределении акций среди инвесторов предпочтение отдавалось крупным институциональным инвесторам, ориентированным на долгосрочные вложения», – объяснял Садыгов. Но кто именно стал покупателем, ни в июле, ни в ноябре не раскрывалось.