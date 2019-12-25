«Газпром» продал 6,52% своих акций «консорциуму» инвесторов

Собеседники «Ведомостей» из числа крупных инвесторов и трейдеров в обоих случаях откровенно сомневались, что размещение бумаг «Газпрома» будет носить открытый характер и акции могут достаться широкому кругу покупателей. В сделке будут участвовать лишь несколько заранее определенных покупателей, говорили «Ведомостям» четыре инвестбанкира перед продажей первой части квазиказначейского пакета в июле. Выбранная схема организации размещения – с формированием книги заявок через биржу – позволяет не раскрывать, кто именно подает заявку, вплоть до того, что ее от лица инвестора на биржу может подать сам банк-андеррайтер. Кроме того, это позволяет исключить участие в сделке крупных зарубежных игроков, объяснял один из крупных институциональных инвесторов.