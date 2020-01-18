Бизнес

«Газпром нефть» готова пойти с Shell в разведку

И зовет ее в несколько новых проектов
Артур Топорков
Геологоразведочные работы на шельфе Сахалина /«Газпром нефть»

«Газпром нефть» предложила британско-нидерландской Shell войти в качестве партнера в проект освоения недавно открытых запасов нефти на шельфе Сахалина и разработку ачимовских залежей Ямбургского месторождения, сообщил зампред правления российской компании Вадим Яковлев. «Кроме того, мы хотим дополнить наш портфель [совместных проектов] поисковым проектом, – добавил Яковлев. – У нас в России про надежных товарищей говорят: «Я бы пошел с ним в разведку». И вот мы с Shell готовы пойти в разведку на Гыдан». На Гыданском полуострове располагаются два практически не изученные участка, лицензии на которые «Газпром нефть» передаст в СП с Shell (25%) и испанской Repsol (25%), которое предполагается создать до конца года.

Shell обсуждает широкий спектр вариантов новых партнерских проектов с «Газпром нефтью», подтвердил председатель концерна в России Седрик Кремерс: «Мы пока не на той стадии, чтобы предметно говорить о деталях, но абсолютно точно – у Shell есть аппетит к расширению сотрудничества». Суммарные запасы жидких углеводородов Ямбургского и месторождений «Газпром нефти» на Сахалине превышают 1,8 млрд т.

Ямбург и разработка Сахалинского шельфа могут стать одними из крупнейших проектов «Газпром нефти» в 2020-х гг. Лицензия на Ямбургское месторождение принадлежит «Газпрому», добыча газа на нем ведется с 1986 г. Но разработка нефтяных залежей более глубоких ачимовских отложений – не профильная задача для газовой компании. Между тем, запасы жидких углеводородов на месторождении составляют почти в 1,3 млрд т, а после доразведки, по оценкам «Газпром нефти», могут быть увеличены до 3,5 млрд т. В прошлом году «Газпром нефть» заключила с материнской компанией долгосрочный рисковый операторский договор, дающий возможность начать разработку этих запасов. Промышленную добычу на ачимовских залежей Ямбурга компания рассчитывает начать в 2024 г. Предварительная оценка добычи – около 8 млн т в год

Месторождения «Нептун» и «Тритон» на Аяшском лицензионном участке сахалинского шельфе «Газпром нефть» открыла в 2017 г. и 2018 г. соответственно. Топ-менеджмент компании сообщал, что их суммарные запасы оценены более чем в 530 млн т нефтяного эквивалента. «Дальний Восток будет новым стратегически важным регионом нашей деятельности на многие годы вперед, что позволит компании более активно работать на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», – говорил об этих открытиях предправления «Газпром нефти» Александр Дюков.

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«На данный момент мы продолжаем геологическое изучение, стадия оценки продолжится до 2022-2023 гг., — говорил осенью 2019 г. на тот момент гендиректор по развитию шельфовых проектов компании Андрей Патрушев «Интерфаксу». – К тому же сроку должно появиться финальное инвестиционное решение». «Нептун» и «Тритон» могут разрабатываться в составе как единого, так и самостоятельных проектов, уточнял Патрушев. Степень изученности сахалинских активов уже сейчас позволяет вести предметное обсуждение проекта с возможными партнерами, сказал в пятницу Яковлев: «Такое предложение было сделано, в том числе, Shell».

Несмотря на большое количество планов пока у «Газпром нефти» и Shell только один совместный (50 на 50) актив – Salym Petroleum Development (СПД). СП ведет добычу на месторождениях Салымской группы в ХМАО. Изначально предполагалось, что СПД выйдет на полку добычи в 7 млн т в год к 2020 г., но несколько лет назад она начала снижаться. Сейчас предприятие стабилизировало ее на уровне чуть более 6 млн в год, тестировало технологии повышения нефтеотдачи и даже сообщало о достижении беспрецедентного для России коэффициента извлечения нефти в 69%. Но в текущих налоговых условиях эти технологии экономически неэффективны.

Сейчас «Газпром нефть» и Shell договорились о том, что российская компания передаст в СПД лицензию на еще один участок — «Салымский-2». На нем уже пробурены две разведочные скважины, но даже предварительную оценку ресурсов «Салымского-2» компания пока не раскрывает. Сделка по передаче лицензии будет неденежная, сказал представитель «Газпром нефти». Российская компания внесет в СП лицензию, а Shell возьмет на себя финансовую нагрузку по освоению возможных запасов. В периметр сделки входят только традиционные запасы, подчеркивается в сообщении российской компании.

Кроме того, в 2020 г. «Газпром нефть» и Shell рассчитывают создать еще два СП. Первое, паритетное на базе «Меретояханефтегаза», которому будут принадлежать лицензии на месторождения с суммарными запасам более 1,1 млрд т. Инвестиции в проект могут превысить 130 млрд руб. говорил Дюков. Предполагалось, что эта сделка будет закрыта в прошлом году, но правительственная комиссия по иностранным инвестициям отложила ее рассмотрение. Компании недеются получить разрешение до конца I квартала, сообщил Кремерс.

Второй проект гыданское СП с Shell и Repsol: коснсорциум получит лицензии на Лескинский и Пухуцяяхский участки.

Shell со своей стороны также предлагает «Газпром нефти» возможность участия в своих проектах — в первую очередь речь идет о Ближнем Востоке и Северной Африке, сообщил Яковлев. «Но я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не стремимся к сделкам обмена – они всегда сложны. Так или иначе, решение о вхождении в новый проект мы принимаем, исходя из портфельных соображений, – цитирует Яковлева «Интерфакс». – У нас очень хороший портфель возможностей в России, который обеспечивает нам рост на долгие годы нашей работы. Достаточно сложно за рубежом найти активы, возможности, которых бы устраивали нас по норме доходности».

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