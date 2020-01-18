«Газпром нефть» готова пойти с Shell в разведку

Несмотря на большое количество планов пока у «Газпром нефти» и Shell только один совместный (50 на 50) актив – Salym Petroleum Development (СПД). СП ведет добычу на месторождениях Салымской группы в ХМАО. Изначально предполагалось, что СПД выйдет на полку добычи в 7 млн т в год к 2020 г., но несколько лет назад она начала снижаться. Сейчас предприятие стабилизировало ее на уровне чуть более 6 млн в год, тестировало технологии повышения нефтеотдачи и даже сообщало о достижении беспрецедентного для России коэффициента извлечения нефти в 69%. Но в текущих налоговых условиях эти технологии экономически неэффективны.