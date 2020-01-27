Россия может лишиться 70–80% турпотока из Китая из-за вспышки коронавируса
Пострадать могут гостиницы, рестораны, торговля
Вспышка коронавируса в Китае может серьезно повлиять на российскую туристическую отрасль – на долю путешественников из КНР приходится 18% турпотока из-за рубежа в Россию. Такой прогноз сделал глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, передал «Интерфакс».
По данным ФСБ, с целью туризма в Россию за девять месяцев 2019 г. въехало 1,29 млн граждан КНР – больше, чем из остальных стран; статистики за год еще нет.
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