Проект «Газпрома» и «Русгаздобычи» на Балтике может сильно подорожать
Стоимость мегапроекта «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге может существенно вырасти. В августе РБК сообщал: $13 млрд стоит завод по переработке и сжижению газа, его строит ООО «Русхимальянс» («Газпрому» и «Русгаздобыче» принадлежит по 50%); $13,05 млрд – инвестиции в газохимический комплекс (оператор – Балтийский химический комплекс, БХК, 100% – у «Русгаздобычи»), который «Русгаздобыча» должна построить самостоятельно. Но в этой оценке не была учтена стоимость строительства морского терминала для отгрузки продукции газоперерабатывающего завода – следует из декабрьских материалов БХК. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность данных подтвердили три человека, близкие к разным сторонам проекта. Кроме того, нужно решить и как хранить резерв этана для бесперебойной работы газохимического комплекса во время ежегодной профилактики газопроводов «Газпрома».
Производительность гигантского комплекса в Усть-Луге – 45 млрд куб. м газа с высоким содержанием этана в год, из него получится 13,3 млн т сжиженного природного газа (СПГ), 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ), 3,6 млн т этана и 19 млрд куб. м сухого газа. Сухой газ вернется в трубопроводы «Газпрома», этан станет сырьем для газохимического комплекса «Русгаздобычи», но готового решения, как будет экспортироваться СПГ и СУГ, в материалах БХК нет: предложено три варианта. Возможно, понадобится свой терминал (оценка расходов будет к апрелю), другой вариант – терминал «Сибур-Портэнерго» вблизи завода, третий – их комбинация. Использование мощностей «Портэнерго» «Русгаздобыча» обсуждала с «Сибуром» в октябре, коммерческие предложения она рассчитывает получить до 30 января, пишет БХК.