Проект «Газпрома» и «Русгаздобычи» на Балтике может сильно подорожать

Стоимость мегапроекта «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге может существенно вырасти. В августе РБК сообщал: $13 млрд стоит завод по переработке и сжижению газа, его строит ООО «Русхимальянс» («Газпрому» и «Русгаздобыче» принадлежит по 50%); $13,05 млрд – инвестиции в газохимический комплекс (оператор – Балтийский химический комплекс, БХК, 100% – у «Русгаздобычи»), который «Русгаздобыча» должна построить самостоятельно. Но в этой оценке не была учтена стоимость строительства морского терминала для отгрузки продукции газоперерабатывающего завода – следует из декабрьских материалов БХК. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность данных подтвердили три человека, близкие к разным сторонам проекта. Кроме того, нужно решить и как хранить резерв этана для бесперебойной работы газохимического комплекса во время ежегодной профилактики газопроводов «Газпрома».