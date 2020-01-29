Крупнейший грибной проект в России отложен на неопределенный срок
Местных грибов стало много, и они подешевели
Группа компаний «Мое лето» отложила на неопределенный срок ввод новых очередей грибного тепличного комплекса, рассказал «Ведомостям» ее гендиректор Алексей Курбанаев.
«Мое лето» – один из крупнейших в России производителей овощей и грибов. Группа выращивает овощи (помидоры, огурцы, баклажаны) в Калужской области, грибы – в Тульской области.
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