Бизнес

Крупнейший грибной проект в России отложен на неопределенный срок

Местных грибов стало много, и они подешевели
Екатерина Бурлакова Татьяна Романова
Выращивание грибов в России стало привлекательным после 2014 г. /Евгений Разумный / Ведомости

Группа компаний «Мое лето» отложила на неопределенный срок ввод новых очередей грибного тепличного комплекса, рассказал «Ведомостям» ее гендиректор Алексей Курбанаев.

«Мое лето» – один из крупнейших в России производителей овощей и грибов. Группа выращивает овощи (помидоры, огурцы, баклажаны) в Калужской области, грибы – в Тульской области.

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