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Евразийский союз занялся цифровизацией логистики

На создание электронных сервисов для грузоперевозок потратят 10 млрд рублей
Екатерина Кинякина
Речь идет о новых цифровых таможенных, логистических, страховых и финансовых сервисах, и о доработке и интеграции в общую экосистему уже существующих. /Евгений Разумный / Ведомости

Премьер-министры всех пяти стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) подписали договор о единой экосистеме цифровых транспортных коридоров. Речь и о новых цифровых таможенных, логистических, страховых и финансовых сервисах, и о доработке и интеграции в общую экосистему уже существующих. Общие затраты на проект– 10 млрд руб.

План создания этой экосистемы утвержден Евразийским межправительственным советом на форуме Digital Almaty 31 января, рассказал «Ведомостям» представитель Аналитического центра при правительстве, за разработку плана отвечал замруководителя Проектного офиса Максим Галл.

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