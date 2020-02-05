Евразийский союз занялся цифровизацией логистики

Премьер-министры всех пяти стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) подписали договор о единой экосистеме цифровых транспортных коридоров. Речь и о новых цифровых таможенных, логистических, страховых и финансовых сервисах, и о доработке и интеграции в общую экосистему уже существующих. Общие затраты на проект– 10 млрд руб.