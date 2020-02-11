«Газпром» планирует запустить опционную программу для менеджмента

В программе будут участвовать члены правления и руководители департаментов компаний, а также генеральные директора дочерних газовых компаний, говорится в презентации. Вознаграждение будет привязано к KPI. На эти бумаги будет наложено временное ограничение на продажу. Программа будет предусматривать выплату акциями вплоть до 50% от годового вознаграждения топ-менеджеров.