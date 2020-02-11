«Газпром» планирует запустить опционную программу для менеджмента
В 2020 г. «Газпром» планирует утвердить новую долгосрочную мотивационную программу для топ-менеджеров, говорится в презентации компании ко дню инвестора в Нью-Йорке.
«Мы начали разработку принципиально новой программы долгосрочной мотивации менеджмента, – заявил зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов. – Планируем завершить эту работу до конца года. Цель программы – привязка долгосрочной мотивации руководства «Газпрома» к динамике капитализации компании».
В программе будут участвовать члены правления и руководители департаментов компаний, а также генеральные директора дочерних газовых компаний, говорится в презентации. Вознаграждение будет привязано к KPI. На эти бумаги будет наложено временное ограничение на продажу. Программа будет предусматривать выплату акциями вплоть до 50% от годового вознаграждения топ-менеджеров.
«На реализацию программы будет выделен как минимум имеющийся пакет квазиказначейских акций в размере 0,12% от уставного капитала», – добавил Садыгов. По текущим котировкам на Московской бирже этот пакет стоит 6,6 млрд руб.
Еще недавно пакет «Газпрома» был гораздо больше – чуть более 6,64%. Но в июле компания продала 2,93%, а в ноябре – 3,59%. За 6,52% «Газпром» выручил около 327 млрд руб. Кто купил эти акции, неизвестно.