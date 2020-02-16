В России может быть ограничена продажа электронных сигарет и вейпов

Это было финальное заседание, обсуждались итоговые поправки ко второму чтению антитабачного закона, рассказал один из разработчиков поправок – первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Основная идея – унифицировать регулирование всей курительной никотиносодержащей продукции, говорит он. Инициативу продвигал Минздрав, ее же поддержал Роспотребнадзор, утверждают сотрудники двух компаний – производителей табака.