В России может быть ограничена продажа электронных сигарет и вейпов
В Госдуме 14 февраля состоялось заседание рабочей группы по вопросу внесения изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Помимо депутатов присутствовали сотрудники Минздрава, Роспотребнадзора, представители отраслевых союзов и компаний – производителей табачных изделий. Об этом «Ведомостям» рассказали представители табачных компаний и участники встречи.
Это было финальное заседание, обсуждались итоговые поправки ко второму чтению антитабачного закона, рассказал один из разработчиков поправок – первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Основная идея – унифицировать регулирование всей курительной никотиносодержащей продукции, говорит он. Инициативу продвигал Минздрав, ее же поддержал Роспотребнадзор, утверждают сотрудники двух компаний – производителей табака.