Теплицы оказались самым рентабельным направлением сельского хозяйства в России

Рентабельность современным теплицам обеспечивает высокая производительность, считает представитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка: можно получить урожай до 80 кг с 1 кв. м, а цена на овощи, особенно вне сезона, зимой и ранней весной, высока. Помогают и собственные мини-ТЭЦ для обогрева и досветки теплиц – у построивших их инвесторов рентабельность еще выше, говорит он.