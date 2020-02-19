Теплицы оказались самым рентабельным направлением сельского хозяйства в России
Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка проанализировал, какие направления сельского хозяйства наиболее рентабельны. Анализ основан на расчетах банка по данным отчетностей заемщиков за четыре квартала, завершившихся 31 октября 2019 г. Среди клиентов банка – 11 000 сельхозпроизводителей. «Ведомости» ознакомились с результатами исследования.
Лидеры отрасли
Самая высокая рентабельность EBITDA среди аграриев – у производителей тепличных овощей, подсчитали эксперты: за год она выросла на 8 процентных пунктов (п. п.) до 52%.
Тепличный бизнес стал бурно развиваться после введения продуктового эмбарго и девальвации рубля в 2014 г., объясняет представитель центра. Лидер рынка – «Эко-культура» нарастила площади теплиц. Начали строить теплицы сын Романа Абрамовича Аркадий, структуры, близкие к владельцам автодилера «Авилон» (ГК «Мое лето»), и др.
Рентабельность современным теплицам обеспечивает высокая производительность, считает представитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка: можно получить урожай до 80 кг с 1 кв. м, а цена на овощи, особенно вне сезона, зимой и ранней весной, высока. Помогают и собственные мини-ТЭЦ для обогрева и досветки теплиц – у построивших их инвесторов рентабельность еще выше, говорит он.
Инвестиции в теплицы в 2015–2019 гг. превысили 200 млрд руб., заложено более 1100 га новых теплиц, оценивает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков. Россия полностью обеспечена собственными огурцами, а вот 40% томатов все еще импортируется.