«Газпром» с Wintershall начинают добычу газа в Северном море

Месторождение Sillimanite было открыто в 2015 г. в южной части Северного моря. Оно примерно одинаково удалено от берегов Великобритании и Нидерландов, из-за чего подпадает под юрисдикцию обеих стран, но компанией-оператором в обоих случаях выступает WINZ (39,7%), а Gazprom EP International напрямую принадлежит еще 19,9% в проекте.