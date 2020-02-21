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«Газпром» с Wintershall начинают добычу газа в Северном море

Для российской компании проект важен с точки зрения имиджа
Артур Топорков
WINZ ведет добычу на шельфе Нидерландов, Дании, Великобритании и Германии /WINTERSHALL-NOORDZEE

20 февраля компания Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) сообщила о начале добычи на газовом месторождении Sillimanite в Северном море. WINZ – совместное предприятие Gazprom EP International B.V. и немецкой Wintershall Dea, обеим компаниям принадлежит по 50%. «Проект позволит увеличить добычу газа в Европе и укрепит позиции Wintershall Dea в качестве крупнейшей независимой компании Европы по добыче газа и нефти», – цитируются в сообщении компании слова члена правления Wintershall Dea Хуго Дийкграафа.

Месторождение Sillimanite было открыто в 2015 г. в южной части Северного моря. Оно примерно одинаково удалено от берегов Великобритании и Нидерландов, из-за чего подпадает под юрисдикцию обеих стран, но компанией-оператором в обоих случаях выступает WINZ (39,7%), а Gazprom EP International напрямую принадлежит еще 19,9% в проекте.

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