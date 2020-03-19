Кому выгодна ценовая война на рынке нефти
Первыми могут пострадать американские нефтяники, но победителей в этой войне не будет, считают эксперты
Цена барреля американской нефти марки WTI с поставками в апреле к 20.45 мск упала на 29,5% до $20,81 за баррель, Brent с поставкой в мае – на 15,66% до $24,84 за баррель.
Сырье начало дешеветь в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Обвал случился 9 марта после развала сделки ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия сразу же объявили о намерении существенно нарастить добычу. Саудовская Аравия, а позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками.
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