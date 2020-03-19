Кому выгодна ценовая война на рынке нефти

Сырье начало дешеветь в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Обвал случился 9 марта после развала сделки ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия сразу же объявили о намерении существенно нарастить добычу. Саудовская Аравия, а позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками.