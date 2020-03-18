Petropavlovsk нашел покупателя для железорудной компании

Petropavlovsk сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Stocken, зарегистрированной в Лихтенштейне, о возможной продаже ей 29,9% (из 31,1%) акций IRC за $10 млн. Это железорудная «дочка» Petropavlovsk. Одно из условий сделки – освобождение Petropavlovsk от обязательств по гарантированию кредитных линий IRC в Газпромбанке, указано в сообщении. Рассматривать условия сделки стороны будут в течение 180 дней. Она будет заключена после одобрения условий Газпромбанком.