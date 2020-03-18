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Petropavlovsk нашел покупателя для железорудной компании

Это позволит ему избавиться от обязательств перед Газпромбанком по кредиту IRC
Полина Трифонова
Petropavlovsk сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Stocken о возможной продаже ей 29,9% акций IRC за $10 млн. Это железорудная «дочка» Petropavlovsk. /Petropavlovsk.plc

Petropavlovsk сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Stocken, зарегистрированной в Лихтенштейне, о возможной продаже ей 29,9% (из 31,1%) акций IRC за $10 млн. Это железорудная «дочка» Petropavlovsk. Одно из условий сделки – освобождение Petropavlovsk от обязательств по гарантированию кредитных линий IRC в Газпромбанке, указано в сообщении. Рассматривать условия сделки стороны будут в течение 180 дней. Она будет заключена после одобрения условий Газпромбанком.

Размер поручительства Petropavlovsk по долгу IRC перед Газпромбанком на конец первого полугодия 2019 г. составлял $234 млн – это больше трети совокупных долговых обязательств самого Petropavlovsk, приводит данные аналитик Raiffeisenbank Михаил Солодов.

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