Petropavlovsk нашел покупателя для железорудной компании
Petropavlovsk сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Stocken, зарегистрированной в Лихтенштейне, о возможной продаже ей 29,9% (из 31,1%) акций IRC за $10 млн. Это железорудная «дочка» Petropavlovsk. Одно из условий сделки – освобождение Petropavlovsk от обязательств по гарантированию кредитных линий IRC в Газпромбанке, указано в сообщении. Рассматривать условия сделки стороны будут в течение 180 дней. Она будет заключена после одобрения условий Газпромбанком.
Размер поручительства Petropavlovsk по долгу IRC перед Газпромбанком на конец первого полугодия 2019 г. составлял $234 млн – это больше трети совокупных долговых обязательств самого Petropavlovsk, приводит данные аналитик Raiffeisenbank Михаил Солодов.