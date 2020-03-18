Как Билл Марриотт построил гостиничную империю
На прошлой неделе сеть Marriott объявила о закрытии нескольких отелей. Десятки тысяч сотрудников будут отправлены в неоплачиваемые отпуска. Единственное, что им оплатят, – медицинскую страховку. Да и то не за счет корпорации, а за счет владельцев отелей: за редким исключением все гостиницы Marriott либо работают по франшизе, либо компания управляет ими за процент от выручки.
Председатель совета директоров Marriott, 87-летний Билл Марриотт не в первый раз сталкивается с коллапсом туристической отрасли. После 11 сентября 2001 г. большинство игроков турбизнеса ждали долгого спада и принялись резать маркетинговые бюджеты. Марриотт с помощью Ассоциации туриндустрии США убедил их сделать наоборот – начать активную рекламную кампанию путешествий. Сам Marriott призывал американцев поехать всей семьей на выходные пожить в отеле – и это сработало, трафик вырос.
Бизнес-империю Marriott создал почти век назад Джон Уиллард Марриотт. Сына стали звать Биллом, но на самом деле они с отцом полные тезки. Именно Марриотт-младший развивал гостиничное направление и сделал его главным в холдинге.
Книга Мормона в тумбочке
«Мой отец был крутым крепким парнем, – вспоминал Билл Марриотт. – Он плохо относился к похвалам. Его отец никогда не говорил, что он хорошо работает, и сам он никогда не говорил об этом нам. Он был чрезвычайно жестким, чрезвычайно требовательным». Но когда Джон Марриотт поручил сыну возглавить компанию, он положил ему в ящик рабочего стола письмо. В нем писал, что гордится им, и тотчас давал ему 15 наставлений, как жить и работать. Да еще после смерти отца Билл прочел его дневник и нашел скупые похвалы в свой адрес.
Билл Марриотт стал таким же строгим отцом. «У родителей была философия, что мы тратим деньги только на образование и путешествия, – вспоминала его дочь. – Мы обходились без шикарных машин и гигантского дома». Единственное исключение: каждый отпрыск в 16 лет получил скромный автомобиль. Да и то Марриотт периодически сомневался, не слишком ли это роскошный подарок.
Суровость Джона Марриотта вполне понятна. Он рос на ферме, с детства помогал старшим, а в 14 лет он в одиночку отправился на товарном поезде в Омаху – сопровождать стадо овец на продажу. Отец работал по 18 часов в день и любил говорить: «Никто не продвинется далеко в этой жизни, трудясь по 40 часов в неделю».