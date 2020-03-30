Производители алмазов теряют покупателей из-за коронавируса
De Beers отказывается от проведения в этом году третьего цикла продаж алмазного сырья из-за коронавируса, сообщила она 30 марта. Борьба с пандемией привела к ограничениям в передвижении людей и грузов, говорится в пресс-релизе компании (она второй крупнейший производитель алмазов в мире).
De Beers проводит 10 торговых циклов в год. Третий должен был пройти на этой неделе, и компания предложила своим клиентам отложить покупку всего запланированного алмазного сырья, а также пообещала найти «инновационные способы реализации продукции в ближайшее время». Нет ясности и относительно проведения четвертого торгового цикла, замечают аналитики «ВТБ капитала» в своем обзоре.
На торговые циклы приходится до 90% продаж De Beers, говорит старший директор АКРА Максим Худалов: отмена цикла – это недополученная выручка в размере $350–400 млн. «Очевидно, покупатели получат камни, но с задержкой, что, вероятно, по итогам года снизит продажи на 10%», – полагает эксперт. Снижение предложения – ожидаемая реакция компании на шок со стороны спроса, говорит аналитик «ВТБ капитала» Борис Синицын. Похожие меры были приняты крупными производителями и во время кризисов 2009 и 2015 гг., напоминает он.
Petra Diamonds (3% мирового производства) сообщила о снижении цен на необработанные алмазы на 24% в марте. При этом компания смогла выполнить план по продажам в марте лишь на 50%. Firestone Diamonds остановила на 21 день рудник в Лесото (обеспечивал 0,5% мировой добычи алмазов), перечисляют эксперты «ВТБ капитала».
Крупнейший производитель алмазов «Алроса» проводит 12 торговых циклов в год. Компания не сообщала об отмене какого-либо из них. Но продажи «Алросы» по итогам февраля 2020 г. снизились на 14% по сравнению с январем (до $346,4 млн ). Причина – неопределенная ситуация на рынке из-за коронавируса. Это негативно скажется на продажах в 2020 г., говорил ранее представитель «Алросы».
В течение мартовской торговой сессии «Алроса» столкнулись с резким ухудшением общеэкономической, эпидемиологической и транспортной ситуации на основных рынках, сказал ее представитель: «Компания обсуждает меры поддержки клиентов. Решение об условиях проведения следующей торговой сессии пока не принято». Крупнейшими рынками для алмазно-бриллиантовой продукции являются США и Китай, на их долю приходится более 60% мирового потребления.
В конце 2019 г. на рынке бриллиантов уже началось восстановление. В ноябре 2019 г. импорт необработанных алмазов индийскими гранильщиками вырос на 32% в годовом сравнении, приводит данные вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев. Теперь восстановление спроса замедлится, сообщила «Алроса» в начале марта. Компания к мартовской торговой сессии (ее результаты пока не объявлены) снизила лимит обязательного выкупа сырья с 55 до 50% и предоставила клиентам возможность купить 40% от изначально зафиксированного в контракте объема, а оставшееся перенести до конца мая.
По оценке Moody’s, рынок алмазов сократился в прошлом году до $12 млрд по сравнению с $15 млрд в 2018 г. из-за снижения цен, сокращения и изменения структуры продаж камней (уменьшилась доля крупных камней). В 2020 г. отрасль ожидала восстановления, но теперь его ждать не приходится, говорит Перевезенцев. Базовый сценарий предполагает негативное влияние коронавируса на глобальные экономики как минимум до лета 2020 г., а потребление ювелирной продукции (в том числе с бриллиантами) зависит от темпов роста ВВП, продолжает эксперт: «Прогноз роста ВВП США в 2020 г. снижен с 1,7 до 1,5%, Китая – с 5,2 до 4,8%. Кроме того, ограничение передвижения и турпотоков самым негативным образом повлияет на сектор ювелирных украшений с бриллиантами, ведь 90% покупок осуществляется в торговых центрах и только 10% – в интернете», – прогнозирует эксперт.
Осложняет ситуацию и то, что в 2019 г. компании не снижали значительно добычу камней, увеличивая товарные запасы и рассчитывая снизить их в 2020 г., добавляет Перевезенцев: продажи алмазов в долларовом выражении в мире в 2019 г. снизились на 20%, добыча – на 4%. Есть вероятность продолжения роста запасов, заключает он.
Впрочем, эффект на отрасль от коронавируса, скорее всего, не будет долгосрочным, считает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Ослабление рубля позитивно повлияет на базу расходов «Алросы», что создаст условия для улучшения рентабельности компании, продолжает он. Хотя динамику спроса на ювелирную продукцию в условиях распространения коронавируса в США, Европе и Индии (в стране сосредоточено более 90% мощностей по огранке алмазов) сложно прогнозировать, замечает эксперт: «Все будет зависеть от продолжительности карантина в тех или иных регионах».