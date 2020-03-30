Производители алмазов теряют покупателей из-за коронавируса

По оценке Moody’s, рынок алмазов сократился в прошлом году до $12 млрд по сравнению с $15 млрд в 2018 г. из-за снижения цен, сокращения и изменения структуры продаж камней (уменьшилась доля крупных камней). В 2020 г. отрасль ожидала восстановления, но теперь его ждать не приходится, говорит Перевезенцев. Базовый сценарий предполагает негативное влияние коронавируса на глобальные экономики как минимум до лета 2020 г., а потребление ювелирной продукции (в том числе с бриллиантами) зависит от темпов роста ВВП, продолжает эксперт: «Прогноз роста ВВП США в 2020 г. снижен с 1,7 до 1,5%, Китая – с 5,2 до 4,8%. Кроме того, ограничение передвижения и турпотоков самым негативным образом повлияет на сектор ювелирных украшений с бриллиантами, ведь 90% покупок осуществляется в торговых центрах и только 10% – в интернете», – прогнозирует эксперт.