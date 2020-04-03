«Для аэропортовой отрасли это искусственная кома»

Борьба с распространением коронавируса имеет разрушительные последствия для мировой гражданской авиации. Российские авиакомпании и аэропорты не раскрывают статистику о снижении спроса, а свежие отчеты Росавиации за февраль, где перевозки еще растут, выглядят документами из другой эпохи. Масштаб катастрофы отражают данные Международной ассоциации аэропортов (МАА), главного российского отраслевого объединения: к концу марта трафик аэропортов снизился на 70% относительно показателей прошлого года. В апреле перевозки российских авиакомпаний остановятся почти полностью, прогнозирует президент МАА Евгений Чудновский. Даже если жесткие ограничения на полеты будут действовать только еще два месяца, российские аэропорты недосчитаются 80 млрд руб. выручки и понесут 27 млрд руб. убытков, рассказал Чудновский в интервью «Ведомостям». При этом аэропорты имеют банковские кредиты на четверть триллиона рублей, их надо реструктурировать. Чудновский руководит одним из крупнейших аэропортовых бизнесов в России – холдингом «Аэропорты регионов», который также ведет переговоры с банками. Но выживание гражданской авиации прежде всего будет зависеть от того, сумеют ли авиакомпании возобновить полеты, и без поддержки государства им не обойтись, уверен он. Наша беседа в соответствии с эдиктами московской мэрии проходит удаленно.