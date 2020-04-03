«Для аэропортовой отрасли это искусственная кома»
Борьба с распространением коронавируса имеет разрушительные последствия для мировой гражданской авиации. Российские авиакомпании и аэропорты не раскрывают статистику о снижении спроса, а свежие отчеты Росавиации за февраль, где перевозки еще растут, выглядят документами из другой эпохи. Масштаб катастрофы отражают данные Международной ассоциации аэропортов (МАА), главного российского отраслевого объединения: к концу марта трафик аэропортов снизился на 70% относительно показателей прошлого года. В апреле перевозки российских авиакомпаний остановятся почти полностью, прогнозирует президент МАА Евгений Чудновский. Даже если жесткие ограничения на полеты будут действовать только еще два месяца, российские аэропорты недосчитаются 80 млрд руб. выручки и понесут 27 млрд руб. убытков, рассказал Чудновский в интервью «Ведомостям». При этом аэропорты имеют банковские кредиты на четверть триллиона рублей, их надо реструктурировать. Чудновский руководит одним из крупнейших аэропортовых бизнесов в России – холдингом «Аэропорты регионов», который также ведет переговоры с банками. Но выживание гражданской авиации прежде всего будет зависеть от того, сумеют ли авиакомпании возобновить полеты, и без поддержки государства им не обойтись, уверен он. Наша беседа в соответствии с эдиктами московской мэрии проходит удаленно.
Полная остановка
– Спасибо. Мы запустили этот телеграм-канал в первую очередь для того, чтобы вовлечь в процесс обмена информацией все аэропорты, в том числе небольшие региональные, которые не являются членами МАА. Нам представляется важным, чтобы все коллеги имели доступ к оперативной информации и могли участвовать в выработке решений, влияющих на отрасль.
– По данным на последние числа марта, падение пассажиропотока в отрасли составило более 70% в сравнении с аналогичными днями годом ранее. Практически полностью закрыты международные перелеты, остались только возвратные рейсы в «Шереметьево» – не больше 500 пассажиров в сутки. Причем динамика падения была лавинообразной: за неделю отставание от показателей прошлого года увеличилось с 30 до 70%.
В целом за март пассажиропоток российских аэропортов сократился более чем на 30% по сравнению с мартом 2019 г., все-таки в начале месяца люди еще активно летали. Но в течение следующей недели мы ожидаем практически полного прекращения рейсов. Останутся только по одному-два обязательных для обеспечения связанности страны рейса на Москву из региональных центров.
– Мир с такой пандемией столкнулся впервые, и мы принимаем парадигму копировать положительный опыт того, что сделал кто-то ранее. Все копируют действия Китая. Ответственность на тех, кто принимает решения, огромная. Мы видим, что государственная машина включает все ресурсы, чтобы оставить людей дома. Если посмотреть, как в прессе события освещаются, то авиация является основным «распространителем» болезни, большинство заразившихся в России – авиаимпортированные. В Европе сегодня на 80% сократились перевозки, и дальше будет еще хуже.
Сегодня, как мы понимаем, идет обсуждение, вводить ограничения в России административно или авиакомпании самостоятельно прекратят полеты. Сначала у авиакомпаний был нездоровый, как мне кажется, оптимизм: мы сейчас машины переставим, на юга будем летать. «Победа» заявляла, что она последней уйдет с рынка, так как у нее самая низкая себестоимость. Но, видимо, отрезвление приходит, авиакомпании так или иначе сокращают расписание и принимают решения о полной остановке или существенном сокращении рейсов.