Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Чиновники боятся социальной напряженности
Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
«Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил человек, близкий к министерству. О таком письме также знают сотрудники двух компаний по производству алкоголя. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минпромторга.
Сейчас по закону розничная торговля запрещена с 23.00 до 8.00 утра на федеральном уровне, а у регионов есть полномочия вводить более жесткие ограничения.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области