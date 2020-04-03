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Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

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Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

«Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил человек, близкий к министерству. О таком письме также знают сотрудники двух компаний по производству алкоголя. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минпромторга.

Сейчас по закону розничная торговля запрещена с 23.00 до 8.00 утра на федеральном уровне, а у регионов есть полномочия вводить более жесткие ограничения.

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