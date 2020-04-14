«Газпром» предупредил, что может лишиться возможности расчетов в евро

«Газпром» предупредил, что может лишиться возможности расчетов в евроВ этом случае компания будет рассчитываться с держателями еврооблигаций в фунтах, швейцарских франках или даже рублях
8 апреля «Газпром» молниеносно разместил пятилетние еврооблигации на 1 млрд евро. Это первая подобная сделка российских компаний после начала эпидемии коронавируса в Европе. Встреч с инвесторами не было, а на сбор заявок ушло всего 4,5 часа, рассказывал «Ведомостям» первый вице-президент одного из организаторов сделки Газпромбанка Денис Шулаков. Спрос почти втрое превысил предложение, а ставка была снижена на 42,5 б. п. и составила 2,95%.
При этом в меморандуме к бондам «Газпром» предупредил инвесторов о риске утраты возможности платить держателям бумаг в евро. На этот случай компанией введено понятие «альтернативной валюты платежа». Первой резервной валютой указан фунт стерлингов, второй – швейцарский франк. При невозможности использовать и их тоже платежи могут быть произведены в рублях.
Возможность возникновения подобных форс-мажорных обстоятельств «Газпром» связывает с «негативным экономическим развитием и условиями на рынках», где компания работает.