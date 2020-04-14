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«Газпром» предупредил, что может лишиться возможности расчетов в евро

В этом случае компания будет рассчитываться с держателями еврооблигаций в фунтах, швейцарских франках или даже рублях
Артур Топорков Елизавета Базанова
Максим Стулов / Ведомости

8 апреля «Газпром» молниеносно разместил пятилетние еврооблигации на 1 млрд евро. Это первая подобная сделка российских компаний после начала эпидемии коронавируса в Европе. Встреч с инвесторами не было, а на сбор заявок ушло всего 4,5 часа, рассказывал «Ведомостям» первый вице-президент одного из организаторов сделки Газпромбанка Денис Шулаков. Спрос почти втрое превысил предложение, а ставка была снижена на 42,5 б. п. и составила 2,95%.

При этом в меморандуме к бондам «Газпром» предупредил инвесторов о риске утраты возможности платить держателям бумаг в евро. На этот случай компанией введено понятие «альтернативной валюты платежа». Первой резервной валютой указан фунт стерлингов, второй – швейцарский франк. При невозможности использовать и их тоже платежи могут быть произведены в рублях.

Возможность возникновения подобных форс-мажорных обстоятельств «Газпром» связывает с «негативным экономическим развитием и условиями на рынках», где компания работает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных