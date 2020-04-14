«Газпром» предупредил, что может лишиться возможности расчетов в евро

8 апреля «Газпром» молниеносно разместил пятилетние еврооблигации на 1 млрд евро. Это первая подобная сделка российских компаний после начала эпидемии коронавируса в Европе. Встреч с инвесторами не было, а на сбор заявок ушло всего 4,5 часа, рассказывал «Ведомостям» первый вице-президент одного из организаторов сделки Газпромбанка Денис Шулаков. Спрос почти втрое превысил предложение, а ставка была снижена на 42,5 б. п. и составила 2,95%.