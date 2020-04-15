Акции Института стволовых клеток человека резко подорожали из-за коронавируса

Несколько лет назад у компании были финансовые трудности, а также суды со СМИ, которые компания винила в ухудшении положения. По оценке «Коррас консалтинг», сделанной по заказу института в ходе судебного разбирательства с журналом «Русский репортер» в 2014 г., только в феврале 2013 г. количество новых договоров на сбор стволовых клеток пуповинной крови сократилось на 31,3% до 209. Институт посчитал, что сокращение продаж было вызвано статьей «Русского репортера» от 2013 г. о банкировании пуповинной крови в России под названием «Деньги на крови младенцев».