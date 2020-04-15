Акции Института стволовых клеток человека резко подорожали из-за коронавируса

Акции Института стволовых клеток человека резко подорожали из-за коронавирусаИнвесторы могли заинтересоваться ее бумагами из-за испытаний теста на COVID-19
Цена акций Института стволовых клеток человека на Мосбирже днем 15 апреля взлетела почти на 40% до 30,06 руб.: это максимум с апреля 2016 г. Рост начался 13 апреля: их цена достигала 16,7 руб. – на 36% выше, чем на закрытии торгов 10 апреля. С тех пор капитализация компании выросла в 2,5 раза до 2,3 млрд руб.
Всего с начала недели акции компании подорожали почти в 2,5 раза — на закрытие пятницы они стоили только 12,16 руб.
Акции другой фармкомпании – «Фармсинтеза» – 15 апреля подорожали на 10,2%. Бумаги фармдистрибутора «Протек» подешевели на 0,41%, а «Аптечной сети 36,6» – на 0,14%. Это гораздо меньше среднерыночного падения: индекс Мосбиржи потерял 5,05%.
Институт стволовых клеток человека специализируется на биомедицинских технологиях и здравоохранении. Компания проводит исследования и разрабатывает инновационные лекарства для генной терапии, биофармацевтики, регенеративной медицины и др. Институт и его дочерний Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico сейчас разрабатывает тест на выявление в крови человека антител к коронавирусу. Всего у института, кроме Genetico, 10 дочек: работающая в области регенеративной медицины ООО «Витацел», оператор банка репродуктивных клеток человека ООО «Репролаб», банк стволовых клеток Гемабанк (ПАО «ММЦБ») и др. Консолидированная выручка группы компаний за 2018 г. составила 645 млн руб.
Такому росту цены акций компании способствовало два фактора, считает основатель Института и директор центра Genetico Артур Исаев: хорошие финансовые показатели института, его консолидированная выручка каждый год растет на 25-30% последние четыре года, и работа компании над решениями, которые могут быть эффективными против коронавируса. По словам Исаева, в связи с COVID-19 происходит переоценка деятельности биотехнологических компаний: «Обидно, что такой рост акций Института происходит на фоне эпидемии, а не в нормальной ситуации».
Из-за коронавируса действительно растут акции тех компаний, которые занимаются разработкой препаратов против COVID-19 и аптечных сетей – из-за резкого увеличения спроса на лекарства, считает инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин. На российском рынке торгуются очень мало компаний – у инвесторов нет большого выбора, куда вкладывать средства. К тому же капитализация российских фармацевтических компаний невысокая, а ликвидность маленькая, и даже на небольших объемах они могут показать существенный рост, объясняет аналитик.
Компании малой капитализации могут расти в разы, подтверждает ведущий стратег «Атона» Алексей Каминский. На мировых рынках акции разных компаний растут в цене на новостях об исследованиях, разработке или тестировании вакцины от COVID-19. Аналогичная ситуация была в свое время с компаниями, желающими присоединиться к нарастающему «хайп-тренду» с медицинской марихуаной, говорит Каминский.
По его словам, даже большие компании уверенно идут против рынка, когда появляется информация, что они занялись разработкой вакцины. В пример Каминский приводит акции биотехнологического гиганта Gilead, которые в период отвесного падения индекса S&P 500 c пика 19 февраля до «дна» 23 марта этого года выросли на 7,8% при снижении индекса S&P 500 на 34% и всего сектора здравоохранения – на 28%.
Несколько лет назад у компании были финансовые трудности, а также суды со СМИ, которые компания винила в ухудшении положения. По оценке «Коррас консалтинг», сделанной по заказу института в ходе судебного разбирательства с журналом «Русский репортер» в 2014 г., только в феврале 2013 г. количество новых договоров на сбор стволовых клеток пуповинной крови сократилось на 31,3% до 209. Институт посчитал, что сокращение продаж было вызвано статьей «Русского репортера» от 2013 г. о банкировании пуповинной крови в России под названием «Деньги на крови младенцев».
С 2014 по 2018 гг. в компании была проведена реструктуризация. Это должно было обеспечить «возможность целевых прямых инвестиций на развитие отдельных проектов» и «привести к лучшим результатам в плане маржинальности бизнеса», говорилось в годовом отчете института за 2014 г.
В подготовке материала участвовала Анна Третьяк