Николая Токарева назначили президентом «Транснефти» еще на 5 лет

Николая Токарева назначили президентом «Транснефти» еще на 5 летОн успешно справился с кризисом в компании из-за загрязнения нефти в 2019 года, считают аналитики
20 апреля правительство продлило полномочия Николая Токарева в качестве президента «Транснефти» еще на пять лет, сообщила компания. Соответствующее распоряжение Росимущества, которому принадлежат все голосующие акции компании (78,1% уставного капитала), было подписано 17 апреля. Представитель вице-премьера Юрия Борисова, курирующего ТЭК, подтвердил назначение.
Токарев возглавил «Транснефть» в 2007 г. Таким образом, он может остаться руководителем компании в целом на 18 лет. Токарев родился в 1950 г. В 1973 г. окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «электрификация и автоматизация горных работ». В 1980-х годах служил в дрезденской резидентуре КГБ вместе с Владимиром Путиным. Работал в горнорудной промышленности, затем – в управлении делами президента. В 2000-2007 гг. был гендиректором «Зарубежнефти».
За время его руководства «Транснефть» реализовала ряд крупных проектов, в том числе построила магистральные нефтепроводы Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), Балтийская трубопроводная система-2, Заполярье-Пурпе, Куюмба-Тайшет. В общей сложности за это время компанией было построено 19 000 км новых трубопроводов. Кроме того, среди главных результатов своей работы Токарев называет: развитие новые морских портов в Козьмино и Усть-Луге, общую диверсификацию экспортных направлений, создание новых нефтехранилищ емкостью около 3 млн т (из интервью «Интерфаксу» 20 апреля).
Сохранению Токаревым позиции руководителя «Транснефти» мог угрожать инцидент с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба» весной 2019 г., считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В апреле 2019 г. в идущее на экспорт сырье на одном из пунктов сдачи нефти в Самарской области попали хлорорганические соединения. Из-за загрязнения работа экспортного трубопровода была парализована на несколько недель. Всего было загрязнено, по разным оценкам, 3–5 млн т нефти. Поставки по «Дружбе» возобновились в июне, а к докризисным уровням они вернулись в августе.
Летом прошлого года совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций нефтяным компаниям, которые пострадали из-за загрязнения их нефти в «Дружбе». За каждый баррель такого сырья им будет вылпачено до $15. Это предельный размер компенсации, подчеркивалось в заявлении. Чтобы получить эти деньги, нефтяники «должны документально подтвердить понесенные убытки», предупреждала «Транснефть». Общий размер выплат при этом может достигнуть $75 млн.
В октябре 2019 г. «Транснефть» начала платить компенсации за грязную нефть, о которых ей удалось договорится со всеми крупными компаниями, кроме «Роснефти». В августе председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер написал премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил ужесточить контроль за качеством российской нефти в трубопроводной системе «Транснефти» и привлечь независимых оценщиков. Это, по его мнению, могло бы положительно повлиять и восстановить репутацию России как надежного поставщика нефти. В ноябре «Роснефть» заявила, что к ней продолжают поступать претензии от покупателей после загрязнения.
В интервью «Интерфаксу», говоря о критике в адрес компании, Токарев сказал, что в работе такого большого предприятия «неизбежно возникают сложности», но его сила в том, чтобы успешно их решать. В числе ближайших планов «Транснефти» Токарев называл обеспечение надежной работы системы и здоровья людей в условиях эпидемии коронавируса. Учитывая ожидаемое сокращение добычи нефти в России по соглашению ОПЕК+, «Транснефть» работает с министерством энергетики и нефтяниками «для минимизации издержек, связанных с изменением планов по добыче нефти и производству нефтепродуктов», сообщил он: «Нам необходимо сохранить финансовую стабильность компании, для чего мы будем и впредь направлять свои усилия на повышение эффективности нашей работы и сокращение затрат».
Токарев неоднозначно оценивается участниками рынка, они ведут постоянные споры о размере тарифов на транспортировку нефти, говорит консультант, работающий с крупными нефтяными компаниями. «В мировой практике инфраструктурные монополии работают в ноль, а «Транснефть» — прибыльная компания, — объясняет собеседник «Ведомостей». - Она обосновывает это необходимостью инвестиций. И с одной стороны нефтяные компании довольны развитием трубопроводов. Но рост расходов на транспортировку они воспринимают как дополнительную госнагрузку». Особенно натянутые отношения у Токарева с «Роснефтью», отмечает собеседник.
Токарев находится в конфликте с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, говорит Юшков. Его переназначение призвано уравновесить ситуацию в номенклатурной борьбе разных групп, допускает он. «Транснефть» успешно вышла из ситуации с загрязнением нефти синхронизировала работу нефтетранспортных систем нескольких стран и довольно быстро решила проблему, считает Юшков: «Компания смогла доказать, что загрязнение — не ее вина. В итоге расширила свои полномочия на пунктах приема нефти, а также смогла минимизировать выплаты другим странам».
В целом «Транснефти» удалось минимизировать ущерб от аварии, согласен аналитик Fitch Дмитрий Маринченко: «Экпорт был переориентирован через порты, обьемы российских поставок в Европу практически не упали, а переговоры о компенсациях носили конструктивный характер».
Нефтяники обычно находили общий язык с «Транснефтью» — компания практически всегда идет на встречу их просьбам, говорит бывший топ-менеджер крупной нефтяной компании. Разногласия были по вопросу инвестиционных тарифов на новые проекты магистральных нефтепроводов, говорит он. Токарев выполнил все проекты по расширению системы «Транснефти» и теперь ему нужно придумать новые проекты, чтобы обосновать новые траты, предполагает собеседник. Важным направлением дальнейшей работы для Токарева он считает модернизацию магистральных трубопроводов — половина из них старше 30 лет, и есть риск, что они начнут выходить из строя. Также в числе его задач может быть модернизация продуктопроводов, подключение к ним нефтеперерабатывающих заводов и снижение количества серы в нефтепроводе.
Переназначение было ожидаемым для нефтяного рынка, это наиболее простой вариант в нынешних условиях, продолжает Юшков: «Новому человеку потребовалось бы много времени на адаптацию. Пока у нас есть проблемы с ценами на нефть и риски переполнения нефтяных хранилищ по всему миру, возможный коллапс отрасли, менять человека было бы рискованно». Юшков предполагает, что «Транснефть» прорабатывает сценарии, что будет с российской нефтью, если продолжится сокращение спроса и ее физически некуда будет продавать. В кризисные времена Владимир Путин предпочел оставить человека, который уже хорошо показал себя в прошлом, полагает Юшков.
Партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин также считает переназначение логичным и ожидаемым. Ситуация на рынке нефти серьезно не повлияет на компанию, полагает он: «Могут быть технические вызовы из-за снижения объемов транспортировки нефти в следствие снижения добычи и спроса, но поскольку «Транснефть» — это стратегический инфраструктурный оператор, у нее найдутся рычаги решения. Это госкомпания и рыночные маркеры имеют для нее меньшее значение».