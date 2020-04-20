Николая Токарева назначили президентом «Транснефти» еще на 5 лет

Нефтяники обычно находили общий язык с «Транснефтью» — компания практически всегда идет на встречу их просьбам, говорит бывший топ-менеджер крупной нефтяной компании. Разногласия были по вопросу инвестиционных тарифов на новые проекты магистральных нефтепроводов, говорит он. Токарев выполнил все проекты по расширению системы «Транснефти» и теперь ему нужно придумать новые проекты, чтобы обосновать новые траты, предполагает собеседник. Важным направлением дальнейшей работы для Токарева он считает модернизацию магистральных трубопроводов — половина из них старше 30 лет, и есть риск, что они начнут выходить из строя. Также в числе его задач может быть модернизация продуктопроводов, подключение к ним нефтеперерабатывающих заводов и снижение количества серы в нефтепроводе.