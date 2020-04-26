Как Россия вышла на второе место в мире по тестированию на коронавирус

Как Россия вышла на второе место в мире по тестированию на коронавирусС начала эпидемии в России сделано более 2 миллионов тестов
«Невозможно тушить пожар вслепую. Мы не сможем остановить пандемию, если не знаем, кто заражен», – говорил 16 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Cамый эффективный способ борьбы с пандемией, по его мнению, предотвратить новые инфицирования: разорвать цепь передачи, а для этого нужно тестировать и еще раз тестировать.
30 марта президент Владимир Путин потребовал резко нарастить проверку россиян на коронавирус. Менее чем через месяц Россия вошла в тройку мировых лидеров среди стран большой двадцатки – и по абсолютному числу проведенных тестов, и по числу на 100 000 населения, утверждает представитель Роспотребнадзора. С конца февраля в России появилось с десяток компаний, производящих тесты на новый вирус. Правда, около половины зарегистрированных тест-систем создали государственные организации.
Статистика тестов
«Мы часто получаем просьбы сделать тест, который показал бы наличие вируса за пару минут – например, для людей, идущих через турникет на проходной. К сожалению, это принципиально невозможно: минимум – 30–50 минут, но при этом и чувствительность будет очень низка», – говорит сотрудник компании, выпускающей тесты на коронавирус.
31 января, когда в России зарегистрировали первых заболевших коронавирусом, тесты делал только новосибирский центр «Вектор» Роспотребнадзора. И только он мог вынести окончательный вердикт. Анализы нередко терялись и их приходилось отправлять повторно, жаловались в соцсетях пациенты больниц: результатов некоторые из них ждали по две недели.
Сегодня в России ежедневно делается по 100 000–115 000 тестов. По данным Роспотребнадзора, сделано уже 2,25 млн исследований, из которых частные лаборатории провели 320 000.
По последним рекомендациям Минздрава от 8 апреля, тесты на коронавирус обязательно берутся в шести случаях:
- у вернувшихся из-за границы людей с симптомами простуды;
- у контактировавших с больным коронавирусом;
- у больных с диагнозом «внебольничная пневмония»;
- у людей старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания;
- у медиков, которые могут заразиться на работе;
- у людей с симптомами простуды, находящихся в «учреждениях постоянного пребывания», от учебных заведений до учреждений ФСИН.
Все остальные могут провериться на вирус за свой счет в клиниках и лабораториях. В Москве сдать платный анализ на коронавирус можно в нескольких сетях лабораторий и клиник, среди них Helix, «Ситилаб», «Гемотест», «Медси», Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) и др. Цена зависит от того, сдается анализ в клинике или на дому, и начинается от 1050 руб. за анализ у Helix. Также есть проект бесплатного тестирования «Помощь рядом» от «Яндекса» и РФПИ. Для анализа берется мазок из носоглотки, результаты приходят через 2–3 дня.
На конец апреля в России зарегистрировано 17 тест-систем выявления коронавируса и одна – на антитела к нему, еще несколько находятся в процессе разработки и регистрации.
Как выявляют вирус
Самый популярный метод тестов – выявление вируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Чуть менее популярна изотермическая амплификация (используется в трех зарегистрированных системах). При изотермической амплификации все процессы происходят при одной температуре и накопление продукта идет по цепной реакции, сокращается общее время тестирования, пояснил доцент Центра наук о жизни Сколтеха Тимофей Зацепин. А при ПЦР идут циклы нагрева и охлаждения. Но у обоих методов общие первые этапы – выделения РНК и синтеза ДНК, указывает Зацепин: «Это делает различие между двумя методами не столь значительным, как это сейчас любят представить».
Тестирование государственного масштаба
Первые два диагностических набора методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-набор) государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал за пять дней. Уже к 24 января было запущено производство и поставка в лаборатории в регионы, докладывал Путину гендиректор центра Ринат Максютов. Почти до конца марта «Вектор» оставался основным производителем тестов на COVID-19.
Позднее появились другие разработки. Значительную часть зарегистрированных тест-систем создали специализирующиеся на таких исследованиях государственные институты. Это ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ЦСП Минздрава (входит в Федеральное медико-биологическое агентство, которое возглавляет бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова) и «48 ЦНИИ» Минобороны (головной разработчик средств защиты от биологического оружия в России).
ЦНИИ эпидемиологии занимается созданием средств диагностики коронавирусной инфекции еще с 2003 г., рассказывает руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ Светлана Яцышина. Тогда институт создал набор для диагностики тяжелого острого респираторного синдрома, возбудителем которого был вызвавший эпидемию в 2002–2003 гг. коронавирус атипичной пневмонии.
«К появлению нового коронавируса у нас уже был достаточный опыт и задел работы», – говорит Яцышина. Оставалось только провести лабораторные и клинические испытания и получить регистрационное удостоверения – на это ушло месяц. В конце марта был зарегистрирован тест, выявляющий новый коронавирус методом ПЦР. А уже к 23 апреля институт выпустил наборы реагентов, достаточные для выполнения 200 000 определений.
Тестируй – или получишь эпидемию
Среди стран, которым с помощью широкого тестирования удалось взять под контроль распространение коронавируса, часто приводят Южную Корею. В начале число заболевших резко росло, но быстрая разработка теста на вирус и максимально широкий охват тестирования позволил остановить экспоненциальный рост. По данным Reuters, разработка корейских тестов началась в конце января, к середине марта уже было протестировано более 290 000 человек, выявлено более 8000 инфицированных, а ежедневный прирост стал двух-, а не трехзначным, как в начале марта. Противоположная ситуация была в США. Первые партии тестов были с большими погрешностями, частным лабораториям было трудно получить одобрение своих тест-систем от регулятора, напоминает BBC. Сейчас США лидирует по числу зараженных в мире.
Окологосударственный тест
Один из крупнейших поставщиков российских тест-систем — неизвестный до весны этого года игрок. Это «Эвотек-Мирай геномикс» (EMG) с инвестициями от суверенного госфонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и японской К. K. Mirai Genomics. EMG уже выпустила более 500 000 тестов.
EMG создана при участии основателя компании «Эйдос», резидента «Сколково», Ленара Валеева. «Эйдос» производила медицинские изделия. РФПИ с 2018 г. обсуждал с Валеевым и японскими партнерами разработку мобильных систем диагностики гриппа, рассказывает представитель фонда. Но когда началась эпидемия, партнеры оперативно переориентировались с гриппа на коронавирус. Это стало возможным благодаря сотрудничеству РФПИ с китайским институтом BGI, руководитель которого работал в Ухане: РФПИ первым в России получил китайские образцы тестов.
Тесты EMG, утверждает представитель РФПИ, и точнее, и быстрее. Например, любой микроорганизм и вирус постоянно мутируют и – потенциально – могут из-за этого стать невидимым для тестов. Но в тестах EMG применяется сразу несколько праймеров, что позволяет распознавать вирус, даже если он мутирует в отдельном участке.
В «полевых условиях» этот тест испытывался в том числе на пассажирах лайнера Diamond Princess. Общие инвестиции РФПИ в EMG, по словам представителя фонда, превысили 1 млрд руб.
Частные инициативы
Практически все тест-системы не связанных с государством разработчиков созданы за месяц-два. «Дочка» АФК «Системы» – «Система-биотех» начала работать над тестом около двух месяцев назад, говорит управляющий партнер корпорации Артем Сиразутдинов. Столько же времени разработка заняла у компании «ДНК-технология», созданной в 1993 г. сотрудниками ГНЦ «Института физики высоких энергий» и ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА. У НПФ «Литех» (основана в 1992 г. на базе НИИ Физико-химической медицины), по словам ее директора Алексея Наумова, разработки стартовали в начале марта, а 30 марта началось массовое производство.
На старте разработки не было точного понимания масштаба проблемы, вспоминает гендиректор «ДНК-технологии» Владимир Колин: многие специалисты и в России, и в мире сравнивали новый коронавирус с прошлыми вспышками атипичной пневмонии, сезонным гриппом. По мере разработки появлялись новые данные, корректировались терминология (только название вируса менялось трижды) и требования ВОЗ к обнаружению вируса, перечисляет Колин. Первые версии теста забраковали из-за низкой чувствительности, на усовершенствование ушло около двух недель.
Вначале производство «захлебывалось», говорит Наумов: в первую неделю апреля выпускали около 60 000–80 000 тестов, сейчас – около 100 000 и вскоре будет 150 000. «ДНК-технология» в апреле произвела и отгрузила партнерам около 10 000 тест-систем, это позволит протестировать около миллиона пациентов, отмечает Колин. Он говорит, что у компании есть возможность нарастить выпуск в 1,5 раза. «Система-биотех» провела более 10 000 тестов – серийный выпуск только начался, добавляет Сиразутдинов.
Затраты на разработку тест-систем зависят во многом от того, занимались ли разработчики схожими исследованиями ранее, т. е. от наличия оборудования, команды и т. д., говорят опрошенные «Ведомостями» участники рынка. НПФ «Литех», например, уже около 30 лет занимается ПЦР-диагностикой. «Это для нас рутинный процесс», – утверждает Наумов. Поэтому компании нужно было заплатить лишь за подготовку к регистрации, испытания и подготовку техдокументации около 500 000 руб. Сиразутдинов не раскрыл размер инвестиций в разработку тест-системы.
Куда уходят тесты
С начала пандемии государственные учреждения законтрактовали тесты более чем на 2 млрд руб., свидетельствуют данные госзакупок. Основные заказчики – медицинские организации и лаборатории, органы здравоохранения субъектов России. Самые крупные – департамент здравоохранения Москвы, разные структуры ФМБА, региональные министерства здравоохранения.
Лидер по сумме заключенных контрактов – структуры EMG. Они продали тесты более чем на 270 млн руб. EMG также поставляет системы в госпитали и больницы – как напрямую, так и через государственные учреждения, такие как департамент здравоохранения Москвы, и в частные лаборатории («Архимед», KDL, «Мать и дитя»), перечисляет представитель РФПИ. По данным сайта госзакупок, в марте EMG договорилась поставить московскому департаменту здравоохранения 56 портативных мини-лабораторий по 750 000 руб. каждая, а также 100 000 наборов для выявления РНК коронавируса за 1500 руб. каждый. Представитель РФПИ не раскрыл себестоимости тестов.
Среди других крупных закупок – закупки медцентром мобилизационных резервов «Резерв» экспресс-тестов у EMG на 72 млн руб., Королёвской горбольницей тестов у «Медипалтех» на 27,4 млн руб., а также контракт «Генериума» с Сибирским научно-клиническим центром ФМБА на поставку наборов для тестов на 16,3 млн руб. Также идет закупка на 377 млн руб. для организации лаборатории в Противочумном центре Роспотребнадзора на ул. Мусоргского для тестирования на новый коронавирус.
Авансирование, которое сейчас есть по госконтрактам, позволяет быстро закупить реагенты, указывает Наумов. Реагенты для одного ПЦР-теста стоят от 140–150 руб. до 800 руб., знает сотрудник одного из разработчиков тестов: наиболее дорогие тесты – самые быстрые и удобные, но не всегда самые чувствительные. Цена тестов на коронавирус сейчас несколько выше, чем на других, «традиционных» возбудителей, отмечает он. Например, наиболее распространенные ПЦР-тесты на инфекции, передающиеся половым путем, и сегодня можно приобрести за 100–120 руб.; на более «сложные» вирусные инфекции, такие как ВИЧ, гепатиты, стоимость достигает 400 руб. и более.
В целом себестоимость теста на коронавирус, по словам Наумова, складывается из реагентов, «пластика» (это пробирки, флаконы, наконечники и т. п.) и трудозатрат. Рыночная цена с набором для выделения РНК его фирмы – 16 500 руб. за набор на 100 определений. Себестоимость реагентов у «ДНК-технологии» – менее 150 руб. за тест, указывает директор по маркетингу компании Ирина Галкина.
По примерно таким ценам тесты закупают и госучреждения. Например, НПФ «Литех» получила контракт с череповецкой медсанчастью «Северсталь» на поставку наборов реагентов за 16 723 руб. каждый. «ДНК-технология» договорилась поставить набор на 96 тестов за 11 550 руб. Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Марий Эл. «Генериум» поставит Сибирскому научно-клиническому центру ФМБА набор для 96 тестов методом изотермической амплификации по 52 800 руб. за набор (рассчитан на 96 тестов).
В целом около 60% поставок идут в государственный сегмент, в коммерческий – около 40%, оценивает Сиразутдинов.
Устанавливая свою цену для конечного потребителя, лаборатории учитывают затраты на расходные материалы, взятие и доставку образцов, расходы на выполнение требований безопасности, перечисляет Галкина. Поэтому в среднем один тест в лабораториях стоит от 950 до 2500 руб.
Деловые покупатели
Отдельная группа клиентов – крупный бизнес. По данным РФПИ, более 40 крупных российских компаний заключили контракты на поставку свыше 2 млн тестов EMG, среди них «Полюс», «Фосагро», «Сибур», «Новатэк», «Алроса», «Газпром нефть» и др.
«Фосагро» стала одним из первых клиентов EMG, подтвердил представитель холдинга. 24 марта в Апатитах, где расположен принадлежащий компании одноименный горно-обогатительный комбинат, выявили местного жителя с подозрением на коронавирус, и туда быстро привезли 100 экспресс-тестов. Всех, кто контактировал с этим человеком, включая медиков, протестировали. «Это позволило оперативно выявить инфицированных на ранних стадиях заболевания, изолировать их и снизить риски распространения инфекции», – говорит представитель «Фосагро». Компания получила уже 1600 экспресс-тестов EMG, передала их в медучреждения в городах своего присутствия и готовится закупить еще партию до 10 000 экспресс-систем. Всего компания на профилактику и борьбу с коронавирусом потратила уже более 1,3 млрд руб. – как непосредственно на себя, так и на медицинскую и социальную инфраструктуру городов присутствия.
«Сибур» пользуется тестами разных производителей, сказал его представитель: кроме EMG, это, например, «Генериум». «Газпром нефть», по словам ее представителя, протестировала более 90 000 сотрудников и подрядчиков. ГК «Хевел» тесты не закупает, говорит ее представитель, но ведет переговоры с компаниями, которые предоставляют услуги тестирования, чтобы зарезервировать возможность проведения анализов, когда потребуется. НЛМК начал тестировать на коронавирус медиков и других сотрудников, которые взаимодействуют с большими группами людей и находятся в группе риска.
Мнимые больные и здоровые
«Тесты становятся всё более и более точными, вот ФМБА зарегистрировало две тест-системы. Их чувствительность – 10 во второй степени. Это самая высокая чувствительность, известная в мире», – цитировал ТАСС в начале апреля гендиректора ФМБА Веронику Скворцову. У частных лабораторий выше процент ложноположительных результатов, отмечает представитель Роспотребнадзора: в случае подтверждения диагноза у частных лабораторий биоматериал уходит на подтверждение в референс-центр – подведомственные Роспотребнадзору центры, которые занимаются лабораторной диагностикой и мониторингом. В лабораториях Роспотребнадзора точность ПЦР-диагностики на коронавирусную инфекцию составляет 98%, говорит собеседник «Ведомостей».
Тест для вылечившихся
Другой вид тестов – на антитела к коронавирусу, он нацелен на выявление уже переболевших людей. Пока в России зарегистрирован один такой тест – государственного «Вектора». Его разработка выявляет IgG – поздние антитела, которые сменяют ранние антитела IgM при первичном иммунном ответе на неизвестный организму антиген.
«Тест-система [на антитела] полезна только медикам и науке. Простому гражданину знать, болел он или нет, – для чего? Психологически да, возможно, это поможет», – рассуждала руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак в беседе с «Интерфаксом». Однако представитель Роспотребнадзора утверждает, что подобные тесты позволят «ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционный иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против коронавирусной инфекции». С 14 апреля московские власти начали тестировать медиков на антитела.
Желающие в частном порядке узнать, не болели ли они уже коронавирусом, могут пока сделать это в израильской «Хадасса медикал» в Сколкове в Международном медицинском кластере. По словам представителя кластера Фаины Филиной, тест-системы завезены из Сингапура, производитель – китайская Genrui Biotech Inc. Тест-системы прошли сертификацию, подтверждающую производство, соответствующее нормам безопасности Европейской экономической зоны. Цена – 4300 руб. Спрос высокий, отмечает Филина: за три дня протестированы 300 человек.
Разработку тест-системы на антитела ведет и российский Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ), говорит его председатель совета директоров и директор центра Genetico Артур Исаев. Работа ведется с коллегами из Института молекулярной биологии РАН, сейчас готовятся документы для регистрации. На разработку компания потратила около 50–60 млн руб., это собственные средства, отмечает Исаев и говорит, что надеется на помощь институтов развития для масштабирования.
В перспективе, сказал представитель Роспотребнадзора, в России планируется исследование, чтобы понять, как часто россияне в разных городах в зависимости от интенсивности эпидемии болели или контактировали с этим вирусом. «Если тяжелых случаев 10% – все очень серьезно и карантин с нами надолго, а если 0,1% – путь Швеции по выходу из пандемии оптимален», – объясняет эти планы доцент Центра наук о жизни Сколтеха Тимофей Зацепин. Появится ответ и на другой важный вопрос, говорит он: возникает ли устойчивый иммунитет и можете ли вы заразиться коронавирусом второй раз.
Однако в начале апреля главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев оценивал точность существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции в 70–80%. «У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у них есть болезнь COVID-19», – рассказывал он на конгрессе «Человек и лекарство». Яцышина из ЦНИИ эпидемиологии предполагает, что это может быть связано с тем, что у человека неправильно взяли биоматериал: в образце может быть недостаточно вируса для обнаружения тестом.
Если выполнять все этапы исследования (взятие проб, хранение, транспортировку в лабораторию и само исследование) точно по инструкции, все диагностические и аналитические характеристики теста будут соответствовать указанным в инструкции, утверждает и Наумов из НПФ «Литех». Для его тестов способность выявлять РНК именно вируса SARS-CoV-2 – 100%. Конечно, всегда есть риск возникновения мутаций вируса в той части генома, на которую нацелен тест, добавляет он: «И тогда возможно появление ложноотрицательных результатов. Но у нас в качестве второй «мишени» используется часть генома, общая для семейства SARS-вирусов, это позволяет свести риск к минимуму».
Еще вариант ошибки – случайное, недостоверное обнаружение вируса в биоматериале здоровых людей, указывает Колин из «ДНК-технологии». Об этой проблеме говорят значительно меньше, но она также крайне актуальна, указывает он: объем исследований и нагрузка на персонал лаборатории многократно возросли. Такие ошибки, по его словам, могут возникать в основном из-за нарушения методики проведения ПЦР.
В подготовке статьи участвовали Александр Соколов, Полина Трифонова, Артур Топорков, Елена Филимонова