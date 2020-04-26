Как Россия вышла на второе место в мире по тестированию на коронавирус

Тест для вылечившихся

Другой вид тестов – на антитела к коронавирусу, он нацелен на выявление уже переболевших людей. Пока в России зарегистрирован один такой тест – государственного «Вектора». Его разработка выявляет IgG – поздние антитела, которые сменяют ранние антитела IgM при первичном иммунном ответе на неизвестный организму антиген.

«Тест-система [на антитела] полезна только медикам и науке. Простому гражданину знать, болел он или нет, – для чего? Психологически да, возможно, это поможет», – рассуждала руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак в беседе с «Интерфаксом». Однако представитель Роспотребнадзора утверждает, что подобные тесты позволят «ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционный иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против коронавирусной инфекции». С 14 апреля московские власти начали тестировать медиков на антитела.

Желающие в частном порядке узнать, не болели ли они уже коронавирусом, могут пока сделать это в израильской «Хадасса медикал» в Сколкове в Международном медицинском кластере. По словам представителя кластера Фаины Филиной, тест-системы завезены из Сингапура, производитель – китайская Genrui Biotech Inc. Тест-системы прошли сертификацию, подтверждающую производство, соответствующее нормам безопасности Европейской экономической зоны. Цена – 4300 руб. Спрос высокий, отмечает Филина: за три дня протестированы 300 человек.

Разработку тест-системы на антитела ведет и российский Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ), говорит его председатель совета директоров и директор центра Genetico Артур Исаев. Работа ведется с коллегами из Института молекулярной биологии РАН, сейчас готовятся документы для регистрации. На разработку компания потратила около 50–60 млн руб., это собственные средства, отмечает Исаев и говорит, что надеется на помощь институтов развития для масштабирования.

В перспективе, сказал представитель Роспотребнадзора, в России планируется исследование, чтобы понять, как часто россияне в разных городах в зависимости от интенсивности эпидемии болели или контактировали с этим вирусом. «Если тяжелых случаев 10% – все очень серьезно и карантин с нами надолго, а если 0,1% – путь Швеции по выходу из пандемии оптимален», – объясняет эти планы доцент Центра наук о жизни Сколтеха Тимофей Зацепин. Появится ответ и на другой важный вопрос, говорит он: возникает ли устойчивый иммунитет и можете ли вы заразиться коронавирусом второй раз.