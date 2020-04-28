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Бизнес / Расследования

Кто заработает на лечении россиян от коронавируса

Государство вдвое увеличило закупки лекарств, помогающих бороться с новым заболеванием
Ирина Синицына Ксения Вирченко Александр Соколов
Врач в реанимации отделения, перепрофилированного для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, на территории Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна /Сергей Бобылев / ТАСС

Пандемия коронавируса привела к невиданному всплеску спроса на лекарства. И хотя вакцины от новой инфекции пока нет, производители лекарств с колес перестраиваются на выпуск препаратов, облегчающих течение заболевания. Попутно они увеличивают производство лекарств от гриппа и ОРВИ, на которые из-за пандемии тоже существенно вырос спрос. За неполные четыре месяца этого года государство вдвое – почти до 10 млрд руб. увеличило закупки лекарств, помогающих бороться с новым заболеванием. Две трети контрактов – на 3,5 млрд и 3 млрд руб. соответственно получили компании «Биотэк», основанная бывшим членом Совета Федерации Борисом Шпигелем, и «Р-фарм» Алексея Репика.

Чем лечат COVID-19

«Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение», – написал 18 апреля в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Правда, пока не существует препарата для этиотропного, т. е. специфического, противовирусного лечения COVID-19, эффективность которого была бы доказана, говорит представитель Всемирной организации здравоохранения в России. Чтобы дать российским врачам хоть какие-то ориентиры в борьбе с новым вирусом, Минздрав с января публикует методические рекомендации для профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. 8 апреля опубликована последняя, пятая версия. Их суть: не допустить у пациентов развития угрожающих жизни состояний: пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), сепсиса.

Что рекомендует Минздрав

Основываясь на опыте других стран, Минздрав рекомендует к использованию препараты, оказывающие непосредственно противовирусное действие. Например, для лечения легких и среднетяжелых форм коронавирусной инфекции у людей моложе 60 лет – противомалярийные гидроксихлорохин, хлорихин и мефлохин, которые применяются также в лечении некоторых артритов и системной красной волчанки. Для лечения средних и тяжелых форм у людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями применяются две схемы: противомалярийные с антибиотиком азитромицин или ингибитор протеазы ВИЧ – лопинавир + ритонавир в комбинации с интерфероном. В самых тяжелых случаях добавляется иммуносупрессор тоцилизумаб.
Как правило же, пациенты с COVID-19 получают поддерживающую патогенетическую и симптоматическую терапию. В ее основе жаропонижающие (парацетамол), солевые растворы и противоотечные препараты при рините и фарингите, препараты для лечения бронхита (амброксол, сальбутамол), а также антибиотики на случай присоединения бактериальной инфекции (амоксициллин, цефтриаксон, ванкомицин и проч.), перечисляет Минздрав в документе.

Какие лекарства покупает государство

«Ведомости» проанализировали госзакупки по препаратам, рекомендованным Минздравом. В основе лечения – самые дорогие; они входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) и их стоимость регулируется государством. Например, стандартная доза тоцилизумаба для коронавирусного больного может стоить до 39 413,6 руб., согласно реестру лекарств. Упаковка лопинавира + ритонавира, которой хватает для двух пациентов, обходится в среднем около 6000 руб., говорит руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Предельная отпускная цена интерферонов не превышает 2000 руб. за упаковку, по данным отраслевого издания Vademecum.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных