Кто заработает на лечении россиян от коронавируса

Что рекомендует Минздрав

Основываясь на опыте других стран, Минздрав рекомендует к использованию препараты, оказывающие непосредственно противовирусное действие. Например, для лечения легких и среднетяжелых форм коронавирусной инфекции у людей моложе 60 лет – противомалярийные гидроксихлорохин, хлорихин и мефлохин, которые применяются также в лечении некоторых артритов и системной красной волчанки. Для лечения средних и тяжелых форм у людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями применяются две схемы: противомалярийные с антибиотиком азитромицин или ингибитор протеазы ВИЧ – лопинавир + ритонавир в комбинации с интерфероном. В самых тяжелых случаях добавляется иммуносупрессор тоцилизумаб.

Как правило же, пациенты с COVID-19 получают поддерживающую патогенетическую и симптоматическую терапию. В ее основе жаропонижающие (парацетамол), солевые растворы и противоотечные препараты при рините и фарингите, препараты для лечения бронхита (амброксол, сальбутамол), а также антибиотики на случай присоединения бактериальной инфекции (амоксициллин, цефтриаксон, ванкомицин и проч.), перечисляет Минздрав в документе.