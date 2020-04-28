Доходы нефтяных компаний могут упасть в этом году на $20 млрд

Доходы нефтяных компаний могут упасть в этом году на $20 млрдРоссийская нефтяная отрасль понесет самое тяжелое бремя от сокращения добычи нефти, подсчитало агентство Argus
В 2020 г. из-за падения цены на нефть и сокращения добычи доходы российских нефтяных компаний упадут на $18–20 млрд или, примерно на 40%, говорится в исследовании консалтингового подразделения агентства Argus. Под доходами подразумевается выручка за вычетом налогов и транспортных издержек.
При этом в апреле экспорт нефти уйдет в минус: с учетом налогов, затрат на транспорт и операционных расходов убытки составят $6–8 на баррель. Впрочем, это будет следствием высоких пошлин на экспорт нефти, говорится в исследовании. Уже с мая экспорт нефти вновь станет рентабельным.
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