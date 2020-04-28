Доходы нефтяных компаний могут упасть в этом году на $20 млрд

При этом в апреле экспорт нефти уйдет в минус: с учетом налогов, затрат на транспорт и операционных расходов убытки составят $6–8 на баррель. Впрочем, это будет следствием высоких пошлин на экспорт нефти, говорится в исследовании. Уже с мая экспорт нефти вновь станет рентабельным.