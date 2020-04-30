Кризис энергопотребления из-за коронавируса будет одним из сильнейших в мире

Кризис энергопотребления из-за коронавируса будет одним из сильнейших в миреХуже было только во Вторую мировую войну, считает Международное энергетическое агентство
Пандемия коронавируса стала беспрецедентным для мирного времени макроэкономическим шоком, констатирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Потребление энергии в I квартале 2020 г. уже снизилось на 3,8%, указывает агентство. Большая часть этого сокращения пришлась на март и вызвана мерами по защите от инфекции, которые вводились национальными правительствами, в первую очередь в Китае, Европе и Северной Америке.
Прогноз агентства на 2020 г. в целом еще более пессимистичен. Без потерь восстановиться после рецессии из-за карантина не получится – мировой спрос на энергию снизится на 6%. «Это самое большое [падение] за 70 лет в процентном выражении и беспрецедентное в абсолютных цифрах, – говорится в отчете. – Последствия COVID-19 для мирового спроса на энергию будут в семь раз страшнее, чем в результате финансового кризиса 2008 г.». Больший урон мировая энергетика понесла лишь во время Второй мировой войны.