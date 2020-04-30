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Кризис энергопотребления из-за коронавируса будет одним из сильнейших в мире

Хуже было только во Вторую мировую войну, считает Международное энергетическое агентство
Артур Топорков
Александр Колбасов / ТАСС

Пандемия коронавируса стала беспрецедентным для мирного времени макроэкономическим шоком, констатирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Потребление энергии в I квартале 2020 г. уже снизилось на 3,8%, указывает агентство. Большая часть этого сокращения пришлась на март и вызвана мерами по защите от инфекции, которые вводились национальными правительствами, в первую очередь в Китае, Европе и Северной Америке. 

Прогноз агентства на 2020 г. в целом еще более пессимистичен. Без потерь восстановиться после рецессии из-за карантина не получится – мировой спрос на энергию снизится на 6%. «Это самое большое [падение] за 70 лет в процентном выражении и беспрецедентное в абсолютных цифрах, – говорится в отчете. – Последствия COVID-19 для мирового спроса на энергию будут в семь раз страшнее, чем в результате финансового кризиса 2008 г.». Больший урон мировая энергетика понесла лишь во время Второй мировой войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных