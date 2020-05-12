Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

При этом кредиты никак не были связаны с «Ведомостями». Кудрявцев и его партнеры были уверены, что им необходимо расширять медиабизнес. Кредит Газпромбанка как раз и был привлечен для совместного с Босовым приобретения издательского дома Premium Publishing, продолжает собеседник «Ведомостей». Этот ИД выпускает в России журналы Cosmopolitan, «Домашний очаг», Esquire, Grazia и т. д. Прежде вместе с «Ведомостями» они входили в Sanoma Independent Media. Но договориться о покупке этих активов не удалось. Параллельно у Кудрявцева и Босова появились другие идеи, как расширить этот бизнес, а «Аркан инвестмент» выдала кредиты нескольким потенциально интересным проектам. Но к 2019 г. стало понятно, что политическое давление на СМИ в России растет все больше, рекламные доходы СМИ быстро сокращаются, а digital-проекты недостаточно быстро набирают выручку. Стало понятно, что расширить бизнес не выходит, говорит собеседник «Ведомостей».