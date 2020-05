Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

В минувшем сентябре газета «Ведомости» отметила 20-летие. Ее создали на паритетных началах три зарубежные компании: Independent Media голландца Дерка Сауэра и издатели Financial Times и The Wall Street Journal – британская Pearson и американская Dow Jones. «Ведомостями» они владели через кипрскую Delovoi Standart Ltd.