Крым расторг соглашение с крупнейшим производителем черноморских устриц

«Крымские морепродукты» выращивают устриц (более 500 000 штук в 2019 г.) и мидии (более 20 т) в озере Донузлав. По данным «НЭО Центра», это крупнейшая ферма по выращиванию устриц на Черном море и один из лидеров по производству мидий в стране. Основной владелец компании, по данным «СПАРК-Интерфакса», – ее гендиректор Максим Катаев (52%), остальное – у Анастасии Севастьяновой.