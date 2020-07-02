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Как датчане бросили вызов IKEA

Захватывающая история датского ритейлера Jysk
Софья Корепанова
Председатель советов директоров Jysk и Lars Larsen Group Якоб Брунсборг /JYSK

«IKEA для бедных», «почти IKEA, только маленькая и более дешевая» – так говорят о датской сети Jysk (произносится как «Юск»). «У кресла-качалки Poang <...> в Jysk есть двойник по имени Kastrup, его можно купить на 30% дешевле, – писал канадский журнал Maclean’s. – Jysk не делает никаких усилий, чтобы скрыть сходство между собой и IKEA». Или наблюдения сайта CorkBeo, описывающего повседневную жизнь в ирландском Корке: «У Jysk есть свой стеллаж под названием Danny, и он на 15% дешевле, чем [продающаяся в IKEA полка] Billy, довольно схожая по стилю и размерам».

3 июня Jysk открыла магазин в Москве. В России стоимость кресла Poang – от 6999 руб., а похожего на него Tune у Jysk – 5500 руб. Комод Malm в IKEA с шестью ящиками – 7999 руб., аналогичный Tranbjerg от Jysk – 7500 руб. Но есть и обратные примеры. Так, икейский стеллаж Billy с тремя полками – 1990 руб., а чуть более высокий и узкий Horsens 3 даже со скидкой 25% продается в Jysk за 2250 руб.

Еще одно отличие от IKEA – магазины Jysk меньше по размеру. В начале истории компании их обычная площадь была 400 кв. м, сейчас – от 1200 (таким будет магазин в Алтуфьеве) до 1500 кв. м (как магазин, открывшийся месяц назад в ТДК «Тройка» на Верхней Красносельской). В последние годы IKEA тоже принялась открывать магазины в черте города меньшего размера, чем привычный ей загородный формат в пару сотен квадратных метров. Но они все равно больше датского конкурента: в черте МКАД самая маленькая IKEA занимает 7700 кв. м.

Магазин Jysk в ТДК «Тройка» на Верхней Красносельской улице /РИА Новости

Бог троицу любит

Это не первая попытка Jysk закрепиться в России. В первый раз она появилась в столице в 1996 г. по франшизе. Количество магазинов быстро выросло до 12, но ни один не пережил 1998 год. Вторая попытка состоялась в 2005 г. Всего открылось три магазина, но через пару лет датчане решили уйти, не сумев привлечь достаточно покупателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных