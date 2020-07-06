Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

В частности, в документе говорится о нецелесообразности приостановки до конца года действия демпфера. Он позволяет правительству косвенно влиять на цены горючего на АЗС: нефтяники платят в бюджет часть прибыли, если оптовые цены на бензин и дизель в стране превышают среднюю экспортную цену. В обратной ситуации им доплачивают разницу из бюджета, чтобы избежать резкого наращивания экспорта. Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.