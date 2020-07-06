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Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Ранее о либерализации рынка просили владельцы независимых АЗС
Александр Волобуев Ася Сафиуллина
Рост стоимости нефтепродуктов в мелком опте грозит топливным кризисом, предупреждает НТС /TASS

В письме Минэнерго от 30 июня главе Независимого топливного союза (НТС; объединяет АЗС, не входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании, ВИНК) Павлу Баженову говорится, что предложения, направленные НТС в Минэнерго и ФАС, обсуждались совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минтрансом, что позволило сформировать консолидированную позицию. Профильные ведомства отвергли предложения НТС. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил представитель НТС.

В частности, в документе говорится о нецелесообразности приостановки до конца года действия демпфера. Он позволяет правительству косвенно влиять на цены горючего на АЗС: нефтяники платят в бюджет часть прибыли, если оптовые цены на бензин и дизель в стране превышают среднюю экспортную цену. В обратной ситуации им доплачивают разницу из бюджета, чтобы избежать резкого наращивания экспорта. Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных