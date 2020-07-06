Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Власти отвергли идею отпустить цены на бензинРанее о либерализации рынка просили владельцы независимых АЗС
В письме Минэнерго от 30 июня главе Независимого топливного союза (НТС; объединяет АЗС, не входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании, ВИНК) Павлу Баженову говорится, что предложения, направленные НТС в Минэнерго и ФАС, обсуждались совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минтрансом, что позволило сформировать консолидированную позицию. Профильные ведомства отвергли предложения НТС. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил представитель НТС.
В частности, в документе говорится о нецелесообразности приостановки до конца года действия демпфера. Он позволяет правительству косвенно влиять на цены горючего на АЗС: нефтяники платят в бюджет часть прибыли, если оптовые цены на бензин и дизель в стране превышают среднюю экспортную цену. В обратной ситуации им доплачивают разницу из бюджета, чтобы избежать резкого наращивания экспорта. Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.