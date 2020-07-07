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«Северный поток – 2» ждет «Фортуну»

Дания смягчила требования к российским трубоукладчикам
Максим Рубченко
DPA/TASS

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило использовать при строительстве «Северного потока – 2» (СП-2) судов с якорным позиционированием. Ранее в выданном Данией разрешении на проведение трубоукладочных работ четко прописывалось только использование судов с динамической системой позиционирования – т. е. геолокации и автоматического подруливания. Это жесткое требование датские власти объяснили тем, что недалеко от трассы СП-2 на дне имеются скопления боеприпасов времен Первой мировой войны, в том числе химического оружия. Теперь же DEA признало, что недостроенная часть газопровода в датских водах «находится за пределами района, где не рекомендуется донный трал, анкеровка (якорная стоянка) и работы на морском дне из-за риска, создаваемого затопленным химическим оружием». «Изменения в разрешении означают, что компания может использовать трубоукладчики с якорным позиционированием как независимо, так и в комбинации с трубоукладчиками с системой динамического позиционирования», – говорится в сообщении DEA.

Решение датского регулятора можно считать большим успехом России, ведь после введения Вашингтоном санкций против судов, участвующих в строительстве СП-2, основной подрядчик проекта – швейцарская компания Allseas – отказался от продолжения работ по контракту. Так что «Газпрому» придется использовать собственные суда. Система динамического позиционирования установлена только на одном российском трубоукладчике – «Академике Черском». Второе судно, способное работать на строительстве нового газопровода, – баржа «Фортуна» оснащена якорной системой. Для опасений, что Копенгаген не допустит ее до работ, были достаточно серьезные причины. Ведь именно датчане в свое время до предела задержали выдачу разрешения на строительство СП-2, что и привело к нынешним проблемам проекта. Однако дальше судьбу проекта Дания решила не усложнять.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных