«Северный поток – 2» ждет «Фортуну»

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило использовать при строительстве «Северного потока – 2» (СП-2) судов с якорным позиционированием. Ранее в выданном Данией разрешении на проведение трубоукладочных работ четко прописывалось только использование судов с динамической системой позиционирования – т. е. геолокации и автоматического подруливания. Это жесткое требование датские власти объяснили тем, что недалеко от трассы СП-2 на дне имеются скопления боеприпасов времен Первой мировой войны, в том числе химического оружия. Теперь же DEA признало, что недостроенная часть газопровода в датских водах «находится за пределами района, где не рекомендуется донный трал, анкеровка (якорная стоянка) и работы на морском дне из-за риска, создаваемого затопленным химическим оружием». «Изменения в разрешении означают, что компания может использовать трубоукладчики с якорным позиционированием как независимо, так и в комбинации с трубоукладчиками с системой динамического позиционирования», – говорится в сообщении DEA.