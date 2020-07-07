«Северный поток – 2» ждет «Фортуну»Дания смягчила требования к российским трубоукладчикам
Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило использовать при строительстве «Северного потока – 2» (СП-2) судов с якорным позиционированием. Ранее в выданном Данией разрешении на проведение трубоукладочных работ четко прописывалось только использование судов с динамической системой позиционирования – т. е. геолокации и автоматического подруливания. Это жесткое требование датские власти объяснили тем, что недалеко от трассы СП-2 на дне имеются скопления боеприпасов времен Первой мировой войны, в том числе химического оружия. Теперь же DEA признало, что недостроенная часть газопровода в датских водах «находится за пределами района, где не рекомендуется донный трал, анкеровка (якорная стоянка) и работы на морском дне из-за риска, создаваемого затопленным химическим оружием». «Изменения в разрешении означают, что компания может использовать трубоукладчики с якорным позиционированием как независимо, так и в комбинации с трубоукладчиками с системой динамического позиционирования», – говорится в сообщении DEA.
Решение датского регулятора можно считать большим успехом России, ведь после введения Вашингтоном санкций против судов, участвующих в строительстве СП-2, основной подрядчик проекта – швейцарская компания Allseas – отказался от продолжения работ по контракту. Так что «Газпрому» придется использовать собственные суда. Система динамического позиционирования установлена только на одном российском трубоукладчике – «Академике Черском». Второе судно, способное работать на строительстве нового газопровода, – баржа «Фортуна» оснащена якорной системой. Для опасений, что Копенгаген не допустит ее до работ, были достаточно серьезные причины. Ведь именно датчане в свое время до предела задержали выдачу разрешения на строительство СП-2, что и привело к нынешним проблемам проекта. Однако дальше судьбу проекта Дания решила не усложнять.